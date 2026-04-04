Riflettori su Marrakech dove Luciano Darderi va a caccia della seconda finale consecutiva in Marocco: campione uscente del torneo, l'italoargentino affronterà il sorprendente Trungelliti, entrato per la prima volta in top 100 a 36 anni. Semifinali anche a Bucarest, Houston, Charleston e Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Luciano Darderi a caccia della finale all'Atp 250 di Marrakech. Campione uscente in Marocco, l'azzurro insegue la seconda finale consecutiva nel torneo: l'avversario di giornata sarà l'argentino Marco Trungelliti, vera rivelazione della settimana. Alla seconda semifinale Atp in carriera (la prima da Umago 2018, dove perse contro Marco Cecchinato), Trungelliti è entrato a 36 anni in top 100 per la prima volta, diventando il più anziano di sempre a centrare questo risultato. Tra lui e Darderi non ci sono precedenti: sarà un confronto inedito. Sabato di semifinali anche negli altri tornei, con l'Atp 250 di Bucarest, l'Atp 250 di Houston, il Wta 500 di Charleston e il Wta 250 di Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
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SKY SPORT TENNIS (203)
- 14.00 - Atp 250 Marrakech - DARDERI (ITA)-TRUNGELLITI (ARG)
- a seguire - Atp 250 Marrakech - JODAR (Spa) - UGO CARABELLI (Arg)
- 21.00 - Atp 250 Houston - TIRANTE (ARG) - BURRUCHAGA (ARG)
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- 19.00 - Wta 500 Charleston - PEGULA (USA) - JOVIC (USA)
- a seguire - Wta 500 Charleston - KEYS (USA) - STARODUBTSEVA (UCR)
SKY SPORT MAX (206)
- 12.00 - Atp 250 Bucarest - NAVONE (ARG) - V.de ZANDSCHULP (OLA)
- n.b. 14.00 - Atp 250 Bucarest - MAROSZAN (UNG) - MERIDA (SPA)
SKY SPORT (256)
- 18.30 - Wta 250 Bogotà - BOUZKOVA (REP.C.) - ORTENZI (ARG)
- a seguire - Wta 250 Bogotà - UPVARDY (UNG) - ARANGO (COL)
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