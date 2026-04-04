Luciano Darderi a caccia della finale all'Atp 250 di Marrakech . Campione uscente in Marocco, l'azzurro insegue la seconda finale consecutiva nel torneo: l'avversario di giornata sarà l'argentino Marco Trungelliti , vera rivelazione della settimana. Alla seconda semifinale Atp in carriera (la prima da Umago 2018, dove perse contro Marco Cecchinato), Trungelliti è entrato a 36 anni in top 100 per la prima volta, diventando il più anziano di sempre a centrare questo risultato. Tra lui e Darderi non ci sono precedenti: sarà un confronto inedito. Sabato di semifinali anche negli altri tornei, con l'Atp 250 di Bucarest, l'Atp 250 di Houston, il Wta 500 di Charleston e il Wta 250 di Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.