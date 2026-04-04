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Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 4 aprile

Tennis

Riflettori su Marrakech dove Luciano Darderi va a caccia della seconda finale consecutiva in Marocco: campione uscente del torneo, l'italoargentino affronterà il sorprendente Trungelliti, entrato per la prima volta in top 100 a 36 anni. Semifinali anche a Bucarest, Houston, Charleston e Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Luciano Darderi a caccia della finale all'Atp 250 di Marrakech. Campione uscente in Marocco, l'azzurro insegue la seconda finale consecutiva nel torneo: l'avversario di giornata sarà l'argentino Marco Trungelliti, vera rivelazione della settimana. Alla seconda semifinale Atp in carriera (la prima da Umago 2018, dove perse contro Marco Cecchinato), Trungelliti è entrato a 36 anni in top 100 per la prima volta, diventando il più anziano di sempre a centrare questo risultato. Tra lui e Darderi non ci sono precedenti: sarà un confronto inedito. Sabato di semifinali anche negli altri tornei, con l'Atp 250 di Bucarest, l'Atp 250 di Houston, il Wta 500 di Charleston e il Wta 250 di Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Favola Trungelliti: ingresso in top 100 a 36 anni

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • 14.00 - Atp 250 Marrakech - DARDERI (ITA)-TRUNGELLITI (ARG) 
  • a seguire - Atp 250 Marrakech - JODAR (Spa) - UGO CARABELLI (Arg)
  • 21.00 - Atp 250 Houston - TIRANTE (ARG) - BURRUCHAGA (ARG)
  • a seguire - Atp 250 Houston - PAUL (USA) - TIAFOE (USA)

SKY SPORT ARENA (204)

  • 19.00 - Wta 500 Charleston - PEGULA (USA) - JOVIC (USA)
  • a seguire - Wta 500 Charleston - KEYS (USA) - STARODUBTSEVA (UCR)

SKY SPORT MAX (206)

  • 12.00 - Atp 250 Bucarest - NAVONE (ARG) - V.de ZANDSCHULP (OLA)
  • n.b. 14.00 - Atp 250 Bucarest - MAROSZAN (UNG) - MERIDA (SPA)

SKY SPORT (256)

  • 18.30 - Wta 250 Bogotà - BOUZKOVA (REP.C.) - ORTENZI (ARG)
  • a seguire - Wta 250 Bogotà - UPVARDY (UNG) - ARANGO (COL)

Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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