Errani e Paolini da sogno: in finale nel doppio!

Sara Errani e Jasmine Paolini non si fermano più. La coppia azzurra si qualifica per il secondo anno consecutivo per la finale del doppio femminile del Roland Garros. Le azzurre, seconde favorite del seeding, hanno superato la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider, quarte favorite del tabellone, nel replay del match che un anno fa aveva assegnato l’oro olimpico proprio sul rosso parigino. Partita a senso unico per le italiane, che hanno dominato 6-1, 6-0 in un'ora di gioco. Sarita e Jas sono fresche del secondo trionfo consecutivo agli Internazionali d’Italia, secondo titolo stagionale dopo Doha, il sesto complessivo vinto in coppia. Errani ha vinto il Roland Garros nel 2012 e raggiunto la finale nel 2013 e 2014 con Roberta Vinci, oltre ad aver raggiunto la finale lo scorso anno con Paolini. Domenica partitanno favorite in finale nella sfida che le vedrà opposte alla coppia formata dalla kazaka Anna Kalinina e dalla serba Aleksandra Krunic, che nell’altra semifinale hanno battuto dopo quasi tre ore la norvegese Ulrikke Eikeri e la giapponese Eri Hozumi.