Sorteggiato il tabellone del Roland Garros: Sinner affronterà al primo turno il francese Tabur. Per Cobolli e Darderi (le altre due teste di serie azzurre) ci sono un qualificato e Ofner. Nel femminile Paolini se la vedrà contro Yastremska. Qui i tabelloni completi
Inizierà contro la wild card francese (numero 165 del ranking Atp) Clement Tabur il Roland Garros di Jannik Sinner. Per il numero 1 al mondo, che proverà a vincere lo Slam francese per la prima volta in carriera dopo che a Roma ha completato il Career Golden Masters, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fucsovic, o Luciano Darderi, numero 14 del seeding che giocherà contro l'austraico Ofner. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato. Per Bellucci c'è il francese Halys, Arnaldi sfiderà Griekspoor e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic (dal lato di tabellone del tedesco) il padrone di casa Mpetshi Perricard.
Roland Garros, il 1° turno degli italiani
- [1] SINNER (Ita) vs [WC] Tabur (Fra)
- [10] COBOLLI (Ita) vs Qualificato
- [14] DARDERI (Ita) vs Ofner (Aus)
- SONEGO (Ita) vs Qualificato
- BELLUCCI (Ita) vs Halys (Fra)
- BERRETTINI (Ita) vs Fucsovic (Hun)
- ARNALDI (Ita) vs [29] Griekspoor (Ned)
- PELLEGRINO (Ita) - l'avversario verrà definito a qualificazioni concluse
I potenziali quarti di finale del torneo maschile
- [1] SINNER (Ita) vs [5] Shelton (Usa)
- [4] Auger-Aliassime (Can) vs [6] Medvedev
- [3] Djokovic (Srb) vs [8] De Minaur (Aus)
- [7] Fritz (Usa) vs [2] Zverev (Ger)
Il tabellone femminile
Sarà Dayana Yastremska l'avversaria al primo turno del Roland Garros di Jasmine Paolini. L'azzurra, testa di serie numero 13 e con un possibile ottavo di finale contro la numero 2 al mondo Rybakina, se la vedrà contro l'ucraina numero 45 del ranking Wta per l'ottava volta in carriera (Jasmine è avanti 6-1 nei precedenti). Elisabetta Cocciaretto, invece, attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.
Il 1° turno delle italiane
- [13] PAOLINI (Ita) vs Yastremska (Ukr)
- COCCIARETTO (Ita) vs Qualificata
I potenziali quarti di finale del torneo femminile
- [1] Sabalenka vs [5] Pegula (Usa)
- [4] Gauff (Usa) vs [6] Anisimova (Usa)
- [3] Swiatek (Pol) vs [7] Svitolina (Ukr)
- [8] Andreeva vs [2] Rybakina (Kaz)