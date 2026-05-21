Sorteggiato il tabellone del Roland Garros: Sinner affronterà al primo turno il francese Tabur. Per Cobolli e Darderi (le altre due teste di serie azzurre) ci sono un qualificato e Ofner. Nel femminile Paolini se la vedrà contro Yastremska. Qui i tabelloni completi

IL POTENZIALE PERCORSO DI SINNER