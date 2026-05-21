Federico Cinà e Andrea Pellegrino vincono i loro rispettivi match nel terzo turno di qualificazioni al Roland Garros e giocheranno per la prima volta in carriera nel main draw di uno Slam. Saranno nove gli italiani nel tabellone maschile

Doppia gioia azzurra nelle qualificazioni del Roland Garros: Federico Cinà e Andrea Pellegrino sono per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam. Per la precisione, Pellegrino ha battuto Marco Cecchinato nel derby italiano per 7-6, 6-2 cancellando ben due set point nel primo parziale. Da parte di Federico Cinà è arrivata invece una super vittoria: il classe 2007 ha rimontato Alexis Galarneau con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5 in 2 ore e 25 minuti. Con questi risultati, saranno dunque nove gli azzurri al via a Parigi nel tabellone maschile.