Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Cinà e Pellegrino si qualificano al Roland Garros

roland garros

Federico Cinà e Andrea Pellegrino vincono i loro rispettivi match nel terzo turno di qualificazioni al Roland Garros e giocheranno per la prima volta in carriera nel main draw di uno Slam. Saranno nove gli italiani nel tabellone maschile

ROLAND GARROS, IL TABELLONE COMPLETO - DARDERI-DE MINAUR LIVE

Doppia gioia azzurra nelle qualificazioni del Roland Garros: Federico CinàAndrea Pellegrino sono per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam. Per la precisione, Pellegrino ha battuto Marco Cecchinato nel derby italiano per 7-6, 6-2 cancellando ben due set point nel primo parziale. Da parte di Federico Cinà è arrivata invece una super vittoria: il classe 2007 ha rimontato Alexis Galarneau con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5 in 2 ore e 25 minuti. Con questi risultati, saranno dunque nove gli azzurri al via a Parigi nel tabellone maschile.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cinà e Pellegrino si qualificano al Roland Garros

roland garros

Federico Cinà e Andrea Pellegrino vincono i loro rispettivi match nel terzo turno di...

Il tabellone del Roland Garros

Tennis

Sorteggiato il tabellone del Roland Garros: Sinner affronterà al primo turno il francese Tabur....

Darderi-De Minaur ai quarti: il programma su Sky

atp amburgo

Luciano Darderi affronta il numero tre del tabellone Alex De Minaur per un posto in semifinale...

Darderi ai quarti: Hanfmann battuto in due set

atp amburgo

Ventesima vittoria in stagione per Darderi, ai quarti di finale dell'Atp 500 di Amburgo dopo il...

Troicki è il nuovo allenatore di Novak Djokovic

Tennis

In vista dell'inizio del Roland Garros, Novak Djokovic accoglie Viktor Troicki come suo nuovo...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS