Nulla è impossibile per Tatjana Maria

37 anni e 313 giorni per vincere il titolo più importante in carriera – e che titolo. La storia di Tatjana Maria, campionessa nel WTA 500 del Queen’s nell’anno in cui il torneo è tornato a ospitare le donne sui propri campi per la prima volta dopo 52 anni, incarna longevità, dolore, capacità di adattarsi a un tennis che cambia senza cambiare sé stessa e serenità nell’accettare che la vita riserva sempre una sorpresa. Forse basta soltanto una parola cliché per riassumere questo concetto: resilienza