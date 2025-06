Alcaraz: "Spero di giocare in finale con Sinner anche qui a Wimbledon"

Reduce dal suo straordinario successo al Roland Garros, dove ha conquistato il titolo con una prestazione da campione contro Sinner, Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo sull’erba sacra di Wimbledon, il torneo più prestigioso del calendario tennistico, e difendere il titolo dell'anno scorso. Lunedì 30 giugno lo attende il debutto nel terzo Slam stagionale, in un primo turno affascinante contro il nostro Fabio Fognini. Le sue parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport Insider