Il 7 luglio 1985, Boris Becker vinceva a sorpresa Wimbledon contro Curren. Una finale storica, incredibile: un giovanissimo che batteva un pilastro del tennis. “Per me è stato come un secondo compleanno” racconta, “ma tornassi indietro rivedrei molte cose…”. In esclusiva per Sky Sport Insider, l’intervista a uno dei campioni più importanti della storia del tennis