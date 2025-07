Il primo acquisto dell’era Gasperini porta il nome di Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino preso dal Lens per 25 milioni di euro. Il padre, Younes, è stato un tennista affermato: su Sky Sport Insider, Stefano Pescosolido racconta storie, aneddoti e curiosità proprio sul suo ex avversario di racchetta, spiegando cosa avrà lasciato in eredità al figlio. Che in qualche modo può ricordare… Cobolli