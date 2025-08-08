Nardi al 2° turno: Tirante battuto in due set

Luca Nardi al 2° turno al Masters di Cincinnati. Il lucky loser pesarese si è liberato in due set (6-4, 7-6) dell'argentino Thiago Agustin Tirante. Il torneo fino al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW

Luca Nardi parte con il piede giusto a Cincinnati e si qualifica per il 2° turno. Il 22enne pesarese, n.97 del ranking e in corsa come lucky loser, ha battuto l'argentino Thiago Agustin Tirante, n.130 ATP, con i parziali di 6-4, 7-6. Primo set in cui Luca sfrutta al meglio la falsa partenza del rivale: basta infatti un break nel primo game (e la palla del contro-break cancellata nel gioco successivo) per aggiudicarsi il parziale 6-4. Tirante va avanti due volte nel 2° set, ma viene sempre subito ripreso: Nardi non chiude subito i conti ed è costretto al tie-break, dove finalmente archivia la pratica. Al secondo turno l'azzurro sfiderà il canadese Denis Shapovalov, n.29 del ranking e 24 del seeding.