US Open, l’emozione che rivivo ogni volta
Nel 2015 Flavia Pennetta compiva l’impresa di vincere a New York, dove tornerà per raccontare le emozioni di quella vittoria attraverso uno speciale di Sky Sport. Per Insider rivive quella gioia quasi indescrivibile e ci spiega come è cambiata da allora la sua vita. Con un consiglio a giocatrici e giocatori che si preparano scendere in campo per l'ultimo Slam del 2025
