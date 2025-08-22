Il 2025 di Paolini è stato molto intenso: alti e bassi, grandi gioie ma anche qualche delusione. Adesso c’è l’ultimo Grande Slam, che si prepara ad affrontare con nuova fiducia e un buono stato di forma. Su Sky Sport Insider, un’intervista a 360°: dal suo livello di tennis, al rapporto con Sara Errani, fino alla scelta del nuovo allenatore...