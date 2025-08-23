Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider tennis

Il caos di Flushing Meadows contro il rigore di Wimbledon: tennis agli opposti

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro

©Getty

Dal silenzio ovattato del Centrale al ruggito dell’Arthur Ashe, due tornei opposti e complementari che raccontano la doppia anima del tennis: eleganza e misura contro caos e libertà, con Sinner e Alcaraz a incarnarne i volti di un duello senza tempo. Un duello che siamo pronti a raccontare, di nuovo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ