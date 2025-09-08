Sinner e Alcaraz sono una diarchia blindata. E non ce ne accorgiamo solo ora

La coppa abbracciata da Alcaraz come un bambino felice, il sorriso abbozzato di Sinner che pensa già a come riconquistare il primato. Non servivano gli US Open per capirlo: questa è e resterà La Sfida per tanto tempo. I due sono in qualche modo condannati a restare insieme. Una diarchia blindata che Stefano Meloccaro racconta su Sky Sport Insider