l'intervista
Cobolli: "Lavoro per raggiungere Sinner e Alcaraz"
"Ovviamente è molto difficile e al momento sembra quasi impossibile ma alla fine lavoriamo per questo. Lavoriamo per giocare contro i migliori, per giocare le partite più belle e nei campi più grandi": Flavio Cobolli si racconta tra sogni e bilanci a Sky Sport Insider al Park Tennis Training di Genova
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi