Le recenti sconfitte a Melbourne e Parigi sembravano poter far vacillare la fortissima Sabalenka, che in estate ha lavorato sulla sua tenuta mentale, unico frangente in cui le sue avversarie potevano metterla in difficoltà. Grazie a un libro, per il dispiacere delle sue avversarie, Sabalenka ha ritrovato la fiducia in sé stessa, pronta a scrivere tante pagine di questa epoca del tennis