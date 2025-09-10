La riconquista dell'America, la riscoperta di Aryna Sabalenka
Le recenti sconfitte a Melbourne e Parigi sembravano poter far vacillare la fortissima Sabalenka, che in estate ha lavorato sulla sua tenuta mentale, unico frangente in cui le sue avversarie potevano metterla in difficoltà. Grazie a un libro, per il dispiacere delle sue avversarie, Sabalenka ha ritrovato la fiducia in sé stessa, pronta a scrivere tante pagine di questa epoca del tennis
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider