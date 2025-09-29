Sinner e Paolini in campo: il programma su Sky

Atp Pechino e Atp Tokyo, il programma di oggi: partite e oraripechino & tokyo
Altra giornata da non perdere per gli amanti del grande tennis. A Pechino si giocano le semifinali del torneo maschile, con Sinner che affronta l'australiano De Minaur e Medvedev contro Tien. Tra le donne in campo per gli ottavi Jasmine Paolini. A Tokyo ci si gioca il titolo tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
È un martedì da non perdere quello che attende tutti gli appassionati di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al torneo Atp 500 di Pechino è tempo di semifinali, con il n°2 Jannik Sinner che affronta l'australiano Alex De Minaur. Confortano i precedenti, con l'azzurro che domina 10-0. Nell'altra semifinale si sfidano Daniil Medvedev, che ha eliminato Sascha Zverev, e Learner Tien. Al Wta 1000 di Pechino in campo per gli ottavi anche Jasmine Paolini, a caccia di punti fondamentali per la Race alle Finals contro la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking. A Tokyo ci si gioca il titolo nel torneo 500 locale: il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz affronta il numero 2 del seeding Taylor Fritz.
Il programma di martedì 30 settembre su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- non prima delle 8 - Atp Pechino: SINNER (Ita) vs De Minaur
- non prima delle 11 - Atp Tokyo: Alcaraz (Spa) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 5 - Wta Pechino: Bencic (Svi) vs Gauff (Usa)
- non prima delle 8 - Atp Pechino: SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus)
- non prima delle 11 - Atp Pechino: Tien (Usa) vs Medvedev
- non prima delle 13 - Wta Pechino: Muchova (Cze) vs Anisimova (Usa)
- a seguire - Wta Pechino: PAOLINI (Ita) vs Bouzkova (Cze)
SKY SPORT MAX (206)
- non prima delle 7.30 - Wta Pechino: Lys (Ger) vs Kessler (Usa)
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.