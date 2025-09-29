Sinner e Paolini in campo: il programma su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Pechino e Atp Tokyo, il programma di oggi: partite e orari

pechino & tokyo

Altra giornata da non perdere per gli amanti del grande tennis. A Pechino si giocano le semifinali del torneo maschile, con Sinner che affronta l'australiano De Minaur e Medvedev contro Tien. Tra le donne in campo per gli ottavi Jasmine Paolini. A Tokyo ci si gioca il titolo tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LIVE: ATP - WTA

È un martedì da non perdere quello che attende tutti gli appassionati di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al torneo Atp 500 di Pechino è tempo di semifinali, con il n°2 Jannik Sinner che affronta l'australiano Alex De Minaur. Confortano i precedenti, con l'azzurro che domina 10-0. Nell'altra semifinale si sfidano Daniil Medvedev, che ha eliminato Sascha Zverev, e Learner Tien. Al Wta 1000 di Pechino in campo per gli ottavi anche Jasmine Paolini, a caccia di punti fondamentali per la Race alle Finals contro la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking. A Tokyo ci si gioca il titolo nel torneo 500 locale: il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz affronta il numero 2 del seeding Taylor Fritz.

Il programma di martedì 30 settembre su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • non prima delle 8 - Atp Pechino: SINNER (Ita) vs De Minaur
  • non prima delle 11 - Atp Tokyo: Alcaraz (Spa) vs Fritz (Usa)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 5 - Wta Pechino: Bencic (Svi) vs Gauff (Usa) 
  • non prima delle 8 - Atp Pechino: SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus)
  • non prima delle 11 - Atp Pechino: Tien (Usa) vs Medvedev
  • non prima delle 13 - Wta Pechino: Muchova (Cze) vs Anisimova (Usa)
  • a seguire - Wta Pechino: PAOLINI (Ita) vs Bouzkova (Cze)

SKY SPORT MAX (206)

  • non prima delle 7.30 - Wta Pechino: Lys (Ger) vs Kessler (Usa)

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Tennis: Altre Notizie

Sinner e Paolini in campo: il programma su Sky

pechino & tokyo

Altra giornata da non perdere per gli amanti del grande tennis. A Pechino si giocano le...

Musetti si ritira, Tien in semifinale

atp pechino

L'azzurro si è ritirato a causa di un problema fisico avuto nel secondo set durante la sfida...

Alcaraz soffre ma va in finale: rimontato Ruud

atp tokyo

Carlos Alcaraz conquista per la prima volta in carriera la finale al torneo Atp di Tokyo: il...

Sinner-De Minaur LIVE martedì alle 8 su Sky Sport

atp pechino

Jannik Sinner a caccia della terza finale consecutiva sul cemento di Pechino: il n°2 del mondo...

Sinner in semifinale: Marozsan battuto in due set

atp pechino

Jannik Sinner conquista la terza semifinale consecutiva al China Open: il n°2 del mondo ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS