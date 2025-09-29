Sinner e Paolini in campo: il programma su Sky

È un martedì da non perdere quello che attende tutti gli appassionati di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al torneo Atp 500 di Pechino è tempo di semifinali, con il n°2 Jannik Sinner che affronta l'australiano Alex De Minaur . Confortano i precedenti, con l'azzurro che domina 10-0. Nell'altra semifinale si sfidano Daniil Medvedev , che ha eliminato Sascha Zverev, e Learner Tien . Al Wta 1000 di Pechino in campo per gli ottavi anche Jasmine Paolini , a caccia di punti fondamentali per la Race alle Finals contro la ceca Marie Bouzkova , numero 52 del ranking. A Tokyo ci si gioca il titolo nel torneo 500 locale: il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz affronta il numero 2 del seeding Taylor Fritz .

