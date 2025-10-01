Sinner-Tien LIVE alle 8 su Sky Sport Uno

Sinner-Tien all'Atp Pechino, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna in campo all'Atp 500 di Pechino. Il numero 2 al mondo sfida per il titolo l'americano Learner Tien (numero 52 del ranking). Il match, in programma per le ore 8, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Le parole di Sinner dopo la vittoria contro De Minaur
"Il livello è stato molto alto. E' stata una partita equilibrata, sono molto contento della vittoria e di essere in finale. Ho cercato di non perdere energie mentali, è stata una partita difficile e sono contento". Sui problemi fisici accusati nel 2° set: "Starò bene in finale perché c'è più adrenalina e non vedo l'ora di giocarla. E' bello avere un altro bel risultato".
Il percorso di Sinner a Pechino
- 1° turno: Sinner b. Cilic 6-2 6-2
- Ottavi: Sinner b. Atmane 6-4 5-7 6-0
- Quarti: Sinner b. Marozsan 6-1, 7-5
- Semifinale: Sinner b. De Minaur 6-3, 4-6, 6-2
Sinner ha giocato in finale anche lo scorso anno, quando però perse in tre set contro Carolos Alcaraz.
Il programma di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 6.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 8 - Atp Pechino: SINNER (Ita) vs Tien (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
- a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 6.30 - Atp Shanghai: Ofner (Aut) vs NARDI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
- ore 12.15 - Studio Tennis
- non prima delle 12.30 - Atp Shanghai: Zhang (Chn) vs Baez (Arg)
- a seguire - Atp Shanghai: Marozsan (Hun) vs Wawrinka (Svi)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 6.30 - Simulcast Sky Sport Max
- a seguire - Atp Shanghai: Mannarino (Fra) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire - Atp Shanghai: Korda (Usa) vs Bergs (Bel)
- a seguire - Atp Shanghai: SONEGO (Ita) vs Hanfmann (Ger)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 6.30 - Atp Shanghai: Walton (Aus) vs BELLUCCI (Ita)
- ore 8.30 - Wta Pechino: Potapova vs Noskova (Cze)
- a seguire - Wta Pechino: Andreeva vs Kartal (Gbr)
- non prima delle 13 - Wta Pechino: Swiatek (Pol) vs Navarro (Usa)
- a seguire - Wta Pechino: Kostyuk (Ukr) vs Pegula (Usa)
Sinner ha già vinto in carriera il China Open: nel 2023 ha sconfitto in finale Daniil Medvedev.
Jannik Sinner punta al terzo titolo stagionale dopo Melbourne e Wimbledon e al secondo sul cemento dopo l'Australian Open.
Gli highlights di Sinner-De Minaur
Jannik Sinner ha battuto l'australiano Alex De Minaur con i parziali di 6-3, 4-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di lotta. Guarda gli highlights
Con la vittoria arrivata in semifinale contro De Minaur, Sinner giocherà quest'oggi la sua terza finale consecutiva dopo quelle ottenute nel 2023 e 2024.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla della finale in programma a Pechino.