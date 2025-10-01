Sinner-Tien LIVE alle 8 su Sky Sport Uno

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Tien all'Atp Pechino, il risultato in diretta live della partita

live atp pechino

Jannik Sinner torna in campo all'Atp 500 di Pechino. Il numero 2 al mondo sfida per il titolo l'americano Learner Tien (numero 52 del ranking). Il match, in programma per le ore 8, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

  Guarda Sinner-Tien su Sky o in streaming su NOW
Le parole di Sinner dopo la vittoria contro De Minaur

"Il livello è stato molto alto. E' stata una partita equilibrata, sono molto contento della vittoria e di essere in finale. Ho cercato di non perdere energie mentali, è stata una partita difficile e sono contento". Sui problemi fisici accusati nel 2° set: "Starò bene in finale perché c'è più adrenalina e non vedo l'ora di giocarla. E' bello avere un altro bel risultato".

Il percorso di Sinner a Pechino

  • 1° turno: Sinner b. Cilic 6-2 6-2
  • Ottavi: Sinner b. Atmane 6-4 5-7 6-0
  • Quarti: Sinner b. Marozsan 6-1, 7-5
  • Semifinale: Sinner b. De Minaur 6-3, 4-6, 6-2

Sinner ha giocato in finale anche lo scorso anno, quando però perse in tre set contro Carolos Alcaraz.

Il programma di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 6.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 8 - Atp Pechino: SINNER (Ita) vs Tien (Usa)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Arena

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 6.30 - Atp Shanghai: Ofner (Aut) vs NARDI (Ita)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
  • ore 12.15 - Studio Tennis
  • non prima delle 12.30 - Atp Shanghai: Zhang (Chn) vs Baez (Arg)
  • a seguire - Atp Shanghai: Marozsan (Hun) vs Wawrinka (Svi)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Max

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 6.30 - Simulcast Sky Sport Max
  • a seguire - Atp Shanghai: Mannarino (Fra) vs BERRETTINI (Ita)
  • a seguire - Atp Shanghai: Korda (Usa) vs Bergs (Bel)
  • a seguire - Atp Shanghai: SONEGO (Ita) vs Hanfmann (Ger)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 6.30 - Atp Shanghai: Walton (Aus) vs BELLUCCI (Ita)
  • ore 8.30 - Wta Pechino: Potapova vs Noskova (Cze)
  • a seguire - Wta Pechino: Andreeva vs Kartal (Gbr)
  • non prima delle 13 - Wta Pechino: Swiatek (Pol) vs Navarro (Usa)
  • a seguire - Wta Pechino: Kostyuk (Ukr) vs Pegula (Usa)

Sinner ha già vinto in carriera il China Open: nel 2023 ha sconfitto in finale Daniil Medvedev.

Jannik Sinner punta al terzo titolo stagionale dopo Melbourne e Wimbledon e al secondo sul cemento dopo l'Australian Open.

Gli highlights di Sinner-De Minaur

Jannik Sinner ha battuto l'australiano Alex De Minaur con i parziali di 6-3, 4-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di lotta. Guarda gli highlights

Con la vittoria arrivata in semifinale contro De Minaur, Sinner giocherà quest'oggi la sua terza finale consecutiva dopo quelle ottenute nel 2023 e 2024.

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla della finale in programma a Pechino.

È il giorno della finale dell'Atp 500 tra Jannik Sinner e Learner Tien. Segui la sfida, in programma per le ore 8, in diretta su su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

