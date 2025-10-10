Sabato di semifinali: il programma su Sky

Altra giornata di grande tennis in Cina , da vivere tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In chiave Italia i riflettori saranno tutti puntati su Wuhan dove Jasmine Paolini andrà a caccia della finale. Reduce dalla prima vittoria in carriera su Iga Swiatek, l'azzurra sfiderà la statunitense Coco Gauff , già battuta tre volte quest'anno. Nella seconda semifinale, invece, si affronteranno Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. Sabato di semifinali anche a Shanghai. Attesa per il quattro volte campione Novak Djokovic , per l'ottantesima volta tra i migliori quattro in un 1000. Avversario è il sorprendente Valentin Vacherot , numero 204 del mondo e partito come alternate dalle qualificazioni, primo monegasco a centrare una semifinale Atp. Nell'altra semifinale in campo il cugino di Vacherot, il francese Rinderknech contro Daniil Medvedev .

