Sabato di semifinali: il programma su Sky

Atp Shanghai e Wta Wuhan, il programma di oggi: partite e orarishanghai&wuhan
Sabato di semifinali sull'asse Shanghai-Wuhan. Attesa soprattutto per Jasmine Paolini, impegnata contro Coco Gauff. In campo anche Djokovic e Medvedev, opposti nelle semifinali di Shanghai ai sorprendenti cugini Vacherot e Rinderknech. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Altra giornata di grande tennis in Cina, da vivere tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In chiave Italia i riflettori saranno tutti puntati su Wuhan dove Jasmine Paolini andrà a caccia della finale. Reduce dalla prima vittoria in carriera su Iga Swiatek, l'azzurra sfiderà la statunitense Coco Gauff, già battuta tre volte quest'anno. Nella seconda semifinale, invece, si affronteranno Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. Sabato di semifinali anche a Shanghai. Attesa per il quattro volte campione Novak Djokovic, per l'ottantesima volta tra i migliori quattro in un 1000. Avversario è il sorprendente Valentin Vacherot, numero 204 del mondo e partito come alternate dalle qualificazioni, primo monegasco a centrare una semifinale Atp. Nell'altra semifinale in campo il cugino di Vacherot, il francese Rinderknech contro Daniil Medvedev.
Il programma di sabato su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Wta Wuhan: PAOLINI (Ita) vs Gauff (Usa)
- non prima delle 12.30 - Wta Wuhan: Sabalenka vs Pegula (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.30 - Atp Shanghai: Djokovic (Srb) vs Vacherot (Mon)
- non prima delle 13 - Atp Shanghai: Rinderknech (Fra) vs Medvedev
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.