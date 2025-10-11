Paolini-Gauff LIVE su Sky Sport Uno

Esplora tutte le offerte Sky
Paolini-Gauff al Wta Wuhan, il risultato in diretta live della partita

live wta wuhan

Jasmine Paolini incontra Coco Gauff per la quarta volta in stagione: stavolta c'è in palio un posto in finale al Wta 1000 di Wuhan contro Sabalenka o Pegula. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - WUHAN

in evidenza

PAOLINI-GAUFF LIVE

LIVE

Chi vince affronterà in finale Aryna Sabalenka o Jessica Pegula, impegnate nella seconda semifinale non prima delle 12.30 (in diretta su Sky Sport Uno e NOW)

Nello swing asiatico Gauff ha vinto sette partite su otto disputate. L'unico ko contro Amanda Anisimova in semifinale a Pechino

Gauff va a caccia della 14esima finale in carriera nel circuito maggiore, la quarta dell'anno dopo Madrid, Roma e Roland Garros. Sarebbe la prima sul cemento

Paolini andrà a caccia anche di punti importanti per le Wta Finals. Attualmente l'azzurra ha 218 pt di vantaggio su Rybakina, ma in caso di vittoria oggi salirebbe n. 6 della Race e con 478 pt di margine sulla kazak

Paolini alle Wta Finals? È testa a testa con Rybakina. La SITUAZIONE

Paolini va a caccia della decima finale in carriera nel circuito maggiore, la terza dell'anno dopo Roma e Cincinnati (entrambe a livello Wta 1000

Jasmine può diventare la prima italiana di sempre in finale a Wuhan. Finora la toscana ha eguagliato Roberta Vinci che raggiunse le semifinali in Cina nel 2015

Paolini ha già riscritto il suo record di vittorie stagionali nel circuito: la toscana è a quota 41, una in più rispetto al 2024

Paolini gioca oggi la quinta semifinale in carriera a livello Wta 1000: si tratta dell'azzurra con più semi 1000, davanti a Pennetta (4), Errani (4) e Schiavone (3)

Cammino da schiacciasassi a Wuhan per Gauff. La statunitense finora non ha concesso set alle avversarie battute (Uchijima, Zhang e Siegemund) e in totale ha perso soltanto nove game

Il cammino di Gauff

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Uchijima 6-1, 6-0
  • Ottavi: vs Zhang 6-3, 6-2
  • Quarti: vs Siegemund 6-3, 6-0

Paolini si presenta dopo la straordinaria prestazione contro Swiatek, battuta per la prima volta in carriera. Jasmine si presenta a questa sfida con nove vittorie nelle ultime dieci partite disputate

Il cammino di Paolini

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Yuan 3-6, 6-4, 6-3
  • Ottavi: vs Tauson 3-6, 6-1, 3-1 ret.
  • Quarti: vs Swiatek 6-1, 6-2

Paolini-Gauff, tutti i precedenti

  • 2021 - Adelaide (R32): Gauff b. Paolini 6-4, 6-7, 6-2
  • 2023 - Cincinnati (QF): Gauff b. Paolini 6-3, 6-2
  • 2025 - Stoccarda (QF): Paolini b. Gauff 6-4, 6-3
  • 2025 - Roma (F): Paolini b. Gauff 6-4, 6-2
  • 2025 - Cincinnati (QF): Paolini b. Gauff 2-6, 6-4, 6-3

I precedenti dicono 3-2 per Paolini che ha vinto le ultime tre sfide (tutte giocate quest'anno), compresa quella di Cincinnati. Le altre due sulla terra rossa, a Stoccarda e Roma

Paolini e Gauff si sfideranno per la quarta volta in stagione. L'ultimo precedente risale a due mesi fa, nel quarto di finale di Cincinnati vinto in rimonta da Jasmine

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11 - Wta Wuhan: PAOLINI (Ita) vs Gauff (Usa)
  • non prima delle 12.30 - Wta Wuhan: Sabalenka vs Pegula (Usa)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 10.30 - Atp Shanghai: Djokovic (Srb) vs Vacherot (Mon)
  • non prima delle 13 - Atp Shanghai: Rinderknech (Fra) vs Medvedev

La semifinale è in programma alle 11, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jasmine Paolini a caccia della finale al Wta 1000 di Wuhan. L'avversaria dell'azzurra sarà Coco Gauff.

