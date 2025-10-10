Davis 2026, Finals in Italia dal 24 al 29 novembre

Esplora tutte le offerte Sky
Coppa Davis 2026, calendario e date: Finals in Italia

coppa davis

In attesa delle Finals di novembre a Bologna, l'ITF ha ufficializzato il calendario della Coppa Davis 2026. Le date delle varie fasi della competizione del 2026 rispecchieranno in gran parte il calendario di quest’anno, iniziando con il primo turno delle Qualificazioni e gli spareggi dei Gruppi Mondiali I e II all’inizio di febbraio. Queste fasi si svolgeranno dopo il primo grande slam della stagione, l’Australian Open, mentre il secondo turno delle qualificazioni di settembre, così come la fase successiva dei Gruppi Mondiali I e II, seguiranno gli US Open a metà settembre. Le nazioni vincitrici del secondo turno di qualificazioni avanzeranno alle Final 8 di fine stagione della Coppa Davis, che si terranno anche il prossimo anno in Italia alla fine di novembre.

Coppa Davis 2026, le date

  • 6-8 febbraio: 1° turno qualificazioni e spareggi Gruppi Mondiali I e II
  • 18-20 settembre: 2° turno qualificazioni e Gruppi Mondiali I e II
  • 24-29 novembre: Final 8 (in Italia)

