Dal Pozzo: "Che onore giocare con Sara Errani. Metto la firma per la top 40 nel 2026"
L'uscita al primo turno del Milano Premier Padel, dove scendono in campo le giocatrici migliori del mondo, non vanifica gli enormi progressi fatti da uno dei talenti più limpidi del padel italiano. Giulia Dal Pozzo, classe 2005, si prepara per consacrarsi ai prossimi Europei, con uno sguardo (semi-serio) al ranking. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider