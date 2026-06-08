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il commento

Marc Marquez è tornato, ancora una volta. Ma a che prezzo?

Paolo Lorenzi
©Getty

In un circuito che si sposa alle sue caratteristiche, il campione spagnolo ha centrato la vittoria numero 100 della carriera. Con la consapevolezza, a 33 anni, degli sforzi che ha chiesto al suo corpo e alla sua mente per arrivare a questo traguardo

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