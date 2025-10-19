Da Ningbo a Stoccolma: 5 finali oggi LIVE su Sky

Domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte al mattino dall'Asia con le finali femminili di Tokyo e Ningbo; dalle 12 spazio agli uomini con le finali di Almaty (Medvedev cerca il primo titolo da Roma 2023), Stoccolma e Bruxelles (riflettori su Auger-Aliassime in chiave Atp Finals)
Da Ningbo a Bruxelles, sarà una domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Cinque appuntamenti, tra l'Asia e l'Europa, tra femminile e maschile. Si parte con Tokyo e Ningbo: in Giappone si sfideranno per il titolo la ceca Valentova e la canadese Fernandez, mentre in Cina spazio a Rybakina (a caccia di punti importanti per le Wta Finals) e Alexandrova. Poi spazio alle finali maschili. Alle 12, all'Atp 250 di Almaty, Daniil Medvedev andrà a caccia del primo titolo da Roma 2023: di fronte c'è Moutet. Poi le finali di Stoccolma (Humbert-Ruud) e Bruxelles (Auger Aliassime-Lehecka).
Il programma delle finali LIVE su Sky Sport e NOW
- ore 5 - Wta Tokyo: Valentova (Cze) vs Fernandez (Can)
- ore 11 - Wta Ningbo: Alexandrova vs Rybakina (Kaz)
- ore 12 - Atp Almaty: Moutet (Fra) vs Medvedev
- ore 15 - Atp Stoccolma: Humbert (Fra) vs Ruud (Nor)
- ore 16.30 - Atp Bruxelles: Lehecka (Cze) vs Auger-Aliassime (Can)
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.