Da Ningbo a Stoccolma: 5 finali oggi LIVE su Sky

Da Ningbo a Bruxelles, sarà una domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Cinque appuntamenti, tra l'Asia e l'Europa, tra femminile e maschile. Si parte con Tokyo e Ningbo : in Giappone si sfideranno per il titolo la ceca Valentova e la canadese Fernandez, mentre in Cina spazio a Rybakina (a caccia di punti importanti per le Wta Finals) e Alexandrova. Poi spazio alle finali maschili. Alle 12, all'Atp 250 di Almaty , Daniil Medvedev andrà a caccia del primo titolo da Roma 2023: di fronte c'è Moutet. Poi le finali di Stoccolma (Humbert-Ruud) e Bruxelles (Auger Aliassime-Lehecka).

