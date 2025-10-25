Sinner-De Minaur LIVE alle 15 su Sky Sport Tennis

Sinner-De Minaur all'Atp Vienna, il risultato in diretta live della partita
De Minaur è l'ultimo ostacolo tra Jannik Sinner e la finale all'Atp 500 di Vienna. I precedenti sorridono all'azzurro: contro l'australiano ha vinto 11 volte in 11 partite. Chi vince trova Musetti o Zverev all'ultimo atto. Il match, in programma non prima delle 15, è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
in evidenza
Sarà un programma ricchissimo a tinte azzurre a Vienna. Dopo la sfida tra Sinner-De Minaur, sempre sul Centrale (e non prima delle 16.30), è in programma la seconda semifinale tra Lorenzo Musetti e Sascha Zverev. Tutto chiaramente da poter seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Buongiorno a tutti. Semifinale per Jannik Sinner all'Atp di Vienna, l'avversario è Alex De Minaur. Avviciniamoci insieme al match previsto per le ore 15 sul Centrale