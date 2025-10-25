Sinner-De Minaur LIVE alle 15 su Sky Sport Tennis

De Minaur è l'ultimo ostacolo tra Jannik Sinner e la finale all'Atp 500 di Vienna. I precedenti sorridono all'azzurro: contro l'australiano ha vinto 11 volte in 11 partite. Chi vince trova Musetti o Zverev all'ultimo atto. Il match, in programma non prima delle 15, è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

