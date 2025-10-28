La nuova puntata di Sky Tennis Club, disponibile su Sky Sport, on demand e in esclusiva anche su Sky Sport Insider, è dedicata a tantissimi temi che accompagnano questo finale di stagione: Sinner e la Davis, un possibile terzo incomodo nel duopolio con Alcaraz, la sorpresa Vacherot, la ripartenza Rune e la super Paolini. Stefano Meloccaro guida Flavia Pennetta, Laura Golarsa, Barbara Rossi e Renzo Furlan nel talk tutto dedicato al tennis