Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
sky tennis club

Sinner, la Davis, il terzo incomodo e molto altro: torna Sky Tennis Club

Stefano Meloccaro

La nuova puntata di Sky Tennis Club, disponibile su Sky Sport, on demand e in esclusiva anche su Sky Sport Insider, è dedicata a tantissimi temi che accompagnano questo finale di stagione: Sinner e la Davis, un possibile terzo incomodo nel duopolio con Alcaraz, la sorpresa Vacherot, la ripartenza Rune e la super Paolini. Stefano Meloccaro guida Flavia Pennetta, Laura Golarsa, Barbara Rossi e Renzo Furlan nel talk tutto dedicato al tennis

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ