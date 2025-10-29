Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il diario

Quando a Parigi il tifo nel tennis diventa... da Mondiale

Michela Curcio
©Ansa

La Defense Arena si riempie già dal mattino ed è un'attesa ben ripagata. Attesa ma anche trepidazione, come quella del pubblico brasiliano che sembra assistere a una partita del Mondiale di calcio. E poco dopo, si sarebbe consumata anche la delusione per Alcaraz

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ