Sinner-Shelton LIVE alle 19 su Sky Sport Uno

Sinner-Shelton all'Atp Parigi, il risultato in diretta live della partita
Al Masters 1000 di Parigi il numero 2 al mondo Jannik Sinner affronta l'americano Ben Shelton per un posto in semifinale. Il match, in programma sul Centrale non prima delle 19, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
in evidenza
Shelton punta a interrompere una striscia di 6 sconfitte consecutive contro Sinner dalla sua prima (e per ora ultima) vittoria nel 2023.
Ben Shelton viene dalla vittoria contro Andrey Rublev agli ottavi di finale in due set: 7-6, 6-3 il risultati per il tennista americano che punta a raggiungere la sua seconda semifinale in un 1000 dopo aver vinto il titolo di Toronto ad agosto.
Con la vittoria contro Cerundolo di ieri, Jannik Sinner ha eguagliato Carlos Alcaraz come numero di quarti di finale nei Masters 1000 (18). Nessuno, tra i giocatori nati dal 2000, ne vanta così tanti.
Chi vince questa sera affronterà in semifinale il vincente del match tra Daniil Medvedev e Sascha Zverev (in programma proprio dopo Sinner-Shelton sul Centrale di Parigi).
Il cammino di Sinner a Parigi
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Bergs 6-4, 6-2
- Ottavi: vs Cerundolo 7-5, 6-1
Sinner, che gioca la sua 400^ partita Atp in carriera, punta a diventare il primo italiano a raggiungere 43 semifinali a livello di tour, attualmente a pari merito con Fognini e Panatta a quota 42.
Sinner va a caccia dell'ottava semifinale in nove Masters 1000 disputati in carriera.
Sinner punta alla sua 13^ semifinale a livello Masters 1000. Ha un record di 13-0 contro i tennisti mancini e di 21-0 contro gli americani dopo la sconfitta contro Shelton a Shanghai nel 2023.
Sinner è magico: il rovescio lascia fermo Cerundolo!
Jannik Sinner magico nel corso del 2° set del match contro Francisco Cerundolo al Masters di Parigi: dopo un lungo scambio, il n°2 del mondo la risolve con un chirurgico lungolinea di rovescio che lascia impietrito il rivale. Guarda il video
Jannik Sinner ha parlato così a Sky Sport dopo il quarto di finale a Parigi raggiunto battendo Cerundolo: "Ero un po' affaticato, le scorse settimane sono state toste con una finale a Vienna complicata. Sono contento di aver vinto in due set, ma sono contento di come ho finito la partita spingendo. Con Shelton mi aspetto un match difficile, è un giocatore che sta migliorando tanto e indoor sarà ancora più dura. Mi aspetto una partita difficile, i precedenti non contano".
Sinner viene da 23 vittorie consecutive sui campi in cemento indoor e punta alla sua prima semifinale al Masters 1000 di Parigi.
Gli highlights di Sinner-Cerundolo
Jannik Sinner ha conquistato per la prima volta i quarti di finale a Parigi: battuto in due set l'argentino Francisco Cerundolo, n. 21 al mondo, con i parziali di 7-5, 6-1. Nel video gli highlights della sfida.
Jannik Sinner è reduce dalla vittoria agli ottavi di finale contro Francisco Cerundolo in due set: 7-5, 6-1 il punteggio in favore del numero 2 al mondo che ha conquistato i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi per la prima volta in carriera.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla della sfida che si svolgerà questa sera sul Centrale di Parigi.
Jannik Sinner torna subito in campo al Masters 1000 di Parigi. Il numero 2 al mondo sfida l'americano Ben Shelton ai quarti di finale. Segui la sfida con il nostro liveblog.