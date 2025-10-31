Sinner-Shelton LIVE alle 19 su Sky Sport Uno

Jannik Sinner ha parlato così a Sky Sport dopo il quarto di finale a Parigi raggiunto battendo Cerundolo: "Ero un po' affaticato, le scorse settimane sono state toste con una finale a Vienna complicata. Sono contento di aver vinto in due set, ma sono contento di come ho finito la partita spingendo. Con Shelton mi aspetto un match difficile, è un giocatore che sta migliorando tanto e indoor sarà ancora più dura. Mi aspetto una partita difficile, i precedenti non contano".