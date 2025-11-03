Lo spettacolo del grande tennis continua ed è come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Due i tornei 250 in programma questa settimana: Metz e Atene . L'attenzione è rivolta in particolare sull'Atp 250 greco, in cui ci sarà Lorenzo Musetti . Il carrarino, nono al momento nella Race, cercherà di qualificarsi per le Finals dopo che Auger-Aliassime ha annunciato che non giocherà a Metz. Per conquistare Torino, l'azzurro dovrà vincere il torneo di Atene . Oltre a Musetti, in Grecia ci sarà anche Luciano Darderi e il ritorno di Novak Djokovic . Tre, invece, gli italiani protagonisti a Metz: Berrettini , Cobolli e Sonego .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.