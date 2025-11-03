La nuova settimana di tennis si apre con i due Atp 250 di Metz e di Atene, dove giocherà anche Lorenzo Musetti. Il carrarino va a caccia dell'ultimo posto per le Atp Finals di Torino. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Lo spettacolo del grande tennis continua ed è come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due i tornei 250 in programma questa settimana: Metz e Atene. L'attenzione è rivolta in particolare sull'Atp 250 greco, in cui ci sarà Lorenzo Musetti. Il carrarino, nono al momento nella Race, cercherà di qualificarsi per le Finals dopo che Auger-Aliassime ha annunciato che non giocherà a Metz. Per conquistare Torino, l'azzurro dovrà vincere il torneo di Atene. Oltre a Musetti, in Grecia ci sarà anche Luciano Darderi e il ritorno di Novak Djokovic. Tre, invece, gli italiani protagonisti a Metz: Berrettini, Cobolli e Sonego.
Leggi anche
Aliassime salta Metz, Musetti punta le Finals
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT MAX (206)
- non prima delle 14 - Atp Metz: Choinski (Gbr) vs SONEGO (Ita)
- a seguire - Atp Metz: Mpetshi Perricard (Fra) vs Sachko (Ikr)
- non prima delle 18 - Atp Metz: Royer (Fra) vs Norrie (Gbr)
- a seguire - Atp Metz: BERRETTINI (Ita) vs Halys (Fra)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 13 - Atp Atene: Dzumhur (Bih) vs Fearnley (Gbr)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.