Indian Wells, si parte: programma di oggi su Sky

Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orari

atp indian wells

Si alza il sipario sul Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Subito due italiani in campo: Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Tra le altre sfide di giornata, riflettori su Tsitsipas-Shapovalov e Fonseca-Collignon

RISULTATI LIVE

Inizia oggi il Masters 1000 di Indian Wells, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 15 marzo. Un day-1 nella Coachella Valley che vedrà protagonisti due italiani: Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Il romano scenderà in campo nella notte italiana sul Centrale contro il francese Adrian Mannarino. Ci sono due precedenti (l'ultimo a Shanghai lo scorso anno), entrambi vinti dal transalpino. Chi vince sfiderà Sascha Zverev al secondo turno. Il lombardo, invece, affronterà Gabriel Diallo, n. 38 al mondo. Bellucci arriva dai quarti ad Acapulco mentre il canadese ha perso sei delle ultime sette partite disputate. Tra gli altri match di giornata, riflettori su Tsitsipas-Shapovalov, Fonseca-Collignon e Svrcina-Duckworth. Da quest'ultimo incontro uscirà l'avversario di Jannik Sinner. 

Berrettini: "Voglio togliermi altre soddisfazioni"

Atp Indian Wells, il programma di oggi su Sky e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 20 - Putintseva (Kaz) - Badosa (Spa)
  • non prima delle 22 - Opelka (Usa) - Quinn (Usa)
  • a seguire - BERRETTINI (Ita) - Mannarino (Fra)
  • a seguire - Simulcast SS Arena
  • a seguire - Fonseca (Bra) - Collignon (Bel)
  • a seguire - Tsitsipas (Gre) - Shapovalov (Can)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 20 - Navone (Arg) - Giron (Usa)
  • a seguire - BELLUCCI (Ita) - Diallo (Can)
  • a seguire - Brooksby (Usa) - Popyrin (Aus)
  • a seguire - Monfils (Fra) - Galarneau (Can)
  • a seguire - Andreescu (Can) - Rakhimova (Uzb)
  • a seguire - Tsitsipas (Gre) - Shapovalov (Can)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

