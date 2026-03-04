Indian Wells, si parte: programma di oggi su Sky

Inizia oggi il Masters 1000 di Indian Wells , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 15 marzo. Un day-1 nella Coachella Valley che vedrà protagonisti due italiani: Matteo Berrettini e Mattia Bellucci . Il romano scenderà in campo nella notte italiana sul Centrale contro il francese Adrian Mannarino . Ci sono due precedenti (l'ultimo a Shanghai lo scorso anno), entrambi vinti dal transalpino. Chi vince sfiderà Sascha Zverev al secondo turno. Il lombardo, invece, affronterà Gabriel Diallo , n. 38 al mondo. Bellucci arriva dai quarti ad Acapulco mentre il canadese ha perso sei delle ultime sette partite disputate. Tra gli altri match di giornata, riflettori su Tsitsipas-Shapovalov, Fonseca-Collignon e Svrcina-Duckworth. Da quest'ultimo incontro uscirà l'avversario di Jannik Sinner.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

