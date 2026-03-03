Indian Wells inaugura la lunga stagione dei Masters 1000, tutti da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte dalla California, con un'ampia copertura editoriale fino a domenica 15 marzo, giorno delle finali

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW . Da domani, mercoledì 4 marzo, al via l’edizione 2026 del “BNP Paribas Open” di Indian Wells, in programma sui campi dall’Indian Wells Tennis Garden, nella Coachella Valley, California. Il torneo apre ufficialmente il “Sunshine Double”, il tradizionale doppio appuntamento americano sul cemento che comprende Indian Wells e Miami, e inaugura la lunga stagione degli ATP Masters 1000, tutti in diretta su Sky Sport, che accompagnerà gli appassionati fino al Masters di Parigi, in programma a inizio novembre. A Indian Wells saranno protagonisti tutti i grandi dei circuiti ATP e WTA. Tra i nomi più attesi, il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente nella scorsa edizione. L’entry list maschile vedrà al via tutti i migliori giocatori del ranking ATP, a partire dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Importante anche la componente italiana: oltre a Sinner, direttamente ammessi al tabellone principale Lorenzo Musetti, di rientro dall’infortunio, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Di altissimo profilo anche il tabellone femminile, con la presenza di tutte le principali protagoniste del circuito WTA, tra cui Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ed Elena Rybakina. Riflettori puntati anche sulle azzurre Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, entrambe già qualificate per il main draw. Leggi anche La guida al Masters 1000 di Indian Wells

Come seguire l'Atp e il Wta Indian Wells su Sky Sport Per la copertura editoriale dell’evento, pronta la squadra di telecronisti Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Sugoni, Dario Massara, Paolo Aghemo, Federico Ferrero, Riccardo Bisti e Lorenzo Cazzaniga. Dalila Setti seguirà il torneo come inviata a Indian Wells. Il commento tecnico sarà di: Paolo Bertolucci, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido, Nicolò Cotto e Fabio Colangelo. Su Sky Sport 24 aggiornamenti costanti, collegamenti live e interviste. Ogni giorno, nelle edizioni delle 12 e delle 13, spazio dedicato agli highlights dei match disputati nella notte. Alle 15 e alle 19.45 su Sky Sport Tennis appuntamento con lo studio prepartita con notizie, approfondimenti e il quadro completo della giornata di gioco. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport. Leggi anche Il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.