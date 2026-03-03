Offerte Sky
Tennis, allarme missili Iran al Challenger di Fujairah: la fuga nel video

a Fujairah

Attimi di paura durante un match di qualificazione al Challenger di Fujairahm negli Emirati Arabi Uniti. È scattato l'allarme per un possibile attacco aereo e i tennisti Matsuoka e Ostapenkov sono stati costretti a mettersi subito al riparo: partita e torneo sospesi

GUERRA IN IRAN LIVE, LE RIPERCUSSIONI SULLO SPORT

Le tensioni in Medio Oriente stanno avendo ripercussioni anche nel mondo dello sport. Compreso il tennis, come dimostra quanto successo a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, a circa un'ora da Dubai. Lì era in corso il turno finale delle qualificazioni dell'Atp Challenger 50 tra Matsuoka e Ostapenkov, quando nel terzo set (e il bielorusso avanti 2 game a 1) l'improvviso rumore dell'allarme - di un possibile attacco aereo - ha interrotto tutto. I giocatori si sono inizialmente fermati, in attesa di maggiori indicazioni dal giudice di sedia che nel frattempo si stava consultando con il supervisor, poi si sono avvicinati ai propri effetti personali e verosimilmente notato l'alert anche sui propri cellulari. A quel punto la partita è stata rinviata ed è scattata la fuga dal campo dei giocatori, oltre che dell'arbitro, gli staff e gli altri addetti ai lavori, per mettersi al riparo in un luogo sicuro. Un pericolo che ha fatto scattare il protocollo di sicurezza e di conseguenza tutte le partite del Challenger sono state sospese.

