Atp Finals, il programma di oggi: partite e orari

atp finals

Terza giornata alle Atp Finals con il gruppo Connors protagonista. Lorenzo Musetti sfida De Minaur per dimenticare il ko all'esordio con Fritz. L'americano, invece, affronterà il n. 1 al mondo Alcaraz. Nel doppio tornano in campo Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARI DELLE ATP FINALS

Terza giornata alle Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un martedì che vedrà protagonista Lorenzo Musetti. Reduce dal ko all'esordio con Fritz, l'azzurro affronterà Alex De Minaur. Sarà il terzo confronto stagionale tra Lorenzo e l'australiano, il primo sul cemento dopo le vittorie su terra rossa a Madrid e Monte-Carlo. Nell'altra sfida del girone scenderà in campo il n. 1 al mondo Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Per lo spagnolo l'occasione è doppia per blindare sia il n. 1 Atp di fine anno che la qualificazione in semifinale. Protagonisti di giornata anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori che dopo la vittoria all'esordio sui n. 1 al mondo Cash/Glasspool affronteranno Marcel Granollers e Horacio Zeballos. 

Atp Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201) e SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.15 - Studio Atp Finals
  • ore 11.30 - BOLELLI/VAVASSORI vs Granollers/Zeballos 
  • ore 13.30 - Studio Atp Finals 
  • ore 14 - Alcaraz (Esp) vs Fritz (Usa) 
  • ore 16 - Studio Atp Finals
  • ore 17.30 - Studio Atp Finals
  • ore 18 - Cash/Glasspool vs Krawietz/Puetz -
  • ore 20 - Studio Atp Finals
  • ore 20.30 - MUSETTI (Ita) vs De Minaur (Aus)
  • ore 22.30 - Studio Atp Finals
  • ore 23 - Atp Finals The Insider

