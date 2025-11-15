Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten LIVE su Sky

Lunga interruzione nel quinto game per un punto contestato: il giudice di sedia Renaud Lichtenstein ha fermato lo scambio sul 40-15 per un potenziale tocco di Bolelli. Gli azzurri hanno chiesto la review, durata più di cinque minuti: dal video non c'è alcun cambio di direzione della palla, ma il giudice di sedia conferma la sua decisione perché la palla sfiora la maglia di Bolelli. Una decisione contestata dalla coppia italiana (e dal pubblico con i fischi), ma Lichtenstein è irremovibile: punto a Heliovaara/Patten