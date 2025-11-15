Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten LIVE su Sky

Offerte Black Friday
Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten alle Atp Finals, il risultato del doppio in diretta

live atp finals

Prima coppia italiana di sempre in semifinale alle Atp Finals, Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano i numeri 2 al mondo Heliovaara/Patten per un posto in finale. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL PROGRAMMA DI OGGI

BOLELLI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN 4-5 LIVE

9° game: Bolelli/Vavassori tengono il servizio, Heliovaara/Patten avanti 5-4

Game a zero per gli azzurri con Vavassori che mette a segno altri due ace (già 7 nel primo set per lui). Dopo il cambio di campo, però, Heliovaara/Patten serviranno per il set

8° game: Heliovaara/Patten tengono il servizio, 5-3 con Bolelli/Vavassori

Altro turno di servizio all'insegna della solidità per Heliovaara/Patten che chiudono il game a 15 e si assicurano la possibilità di servire per il set

7° game: Bolelli/Vavassori tengono il servizio, Heliovaara/Patten avanti 4-3

Ancora un game punto a punto con Bolelli e Vavassori che restano in scia. Dal 30-30 doppio intervento a rete di Wave che chiude il game dopo i primi due punti conquistati da Bolelli (dritto vincente e prima vincente)

6° game: Heliovaara/Patten tengono il servizio, 4-2 con Bolelli/Vavassori

Arrivano i primi punti in risposta per gli azzurri, ma Heliovaara e Patten non concedono palle break. Bole e Wave arrivano fino al 40-30, poi Vavassori sbaglia una risposta

5° game: Bolelli/Vavassori tengono il servizio, Heliovaara/Patten avanti 3-2

Gli azzurri, però, rimediano subito e chiudono il game a 30 con il serve and volley di Vavassori che chiama a raccolta il pubblico

Lunga interruzione nel quinto game per un punto contestato: il giudice di sedia Renaud Lichtenstein ha fermato lo scambio sul 40-15 per un potenziale tocco di Bolelli. Gli azzurri hanno chiesto la review, durata più di cinque minuti: dal video non c'è alcun cambio di direzione della palla, ma il giudice di sedia conferma la sua decisione perché la palla sfiora la maglia di Bolelli. Una decisione contestata dalla coppia italiana (e dal pubblico con i fischi), ma Lichtenstein è irremovibile: punto a Heliovaara/Patten

4° game: Heliovaara/Patten tengono il servizio, 3-1 con Bolelli/Vavassori

Break confermato rapidamente da Heliovaara/Patten che tengono la battuta a zero con il servizio del finlandese. Grande avvio dei n. 2 al mondo che finora non hanno perso punti nei game al servizio

3° game: break Heliovaara/Patten, 2-1 con Bolelli/Vavassori

Si spezza l'equilibrio ed è in favore dei n. 2 al mondo. Sul 30-30 Heliovaara/Patten conquistano una palla break con un'ottima risposta del finlandese che nel punto successivo gioca un colpo fortuito a rete, seguito dal dritto in recupero sbagliato da Bolelli

2° game: Heliovaara/Patten tengono il servizio, 1-1 con Bolelli/Vavassori

La coppia anglo-finlandese parte con il servizio di Patten e il britannico fa subito la differenza. Game a zero con due punti diretti e altrettanti dritti vincenti

1° game: Bolelli/Vavassori tengono il servizio, 1-0 con Heliovaara/Patten

Gli azzurri partono da 0-30 dopo due ottime risposte di Heliovaara e Patten. Poi, però, sale in cattedra Vavassori: tre punti diretti con il servizio per il torinese che trova anche un bel tracciante di dritto

INIZIA IL MATCH! Vavassori al servizio

Bolelli/Vavassori vincono il sorteggio e scelgono di servire. Inizia il riscaldamento!

Bolelli/Vavassori ed Heliovaara/Patten entrano in campo!

È iniziato lo show pre match sul Centrale della Inalpi Arena: la semifinale è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Quasi tutto pronto alla Inalpi Arena: tra poco l'ingresso in campo delle due coppie!

Chi vince sfiderà in finale Cash/Glasspool o Salisbury/Skupski, impegnati alle 18 nella seconda semifinale (LIVE su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW)

Campioni al Masters 1000 di Parigi, Heliovaara/Patten hanno vinto sei delle ultime sette partite disputate. In caso di vittoria la coppia anglo-finlandese giocherebbe la quinta finale del 2025

Bolelli e Vavassori andranno a caccia della settima finale stagionale, la quinta su cemento dopo Adelaide, Rotterdam, Washington e gli Australian Open

Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten: tutti i precedenti

  • 2025 - Aus. Open (F): Heliovaara/Patten b. Bolelli/Vavassori 6-7, 7-6, 6-3
  • 2024 - Pechino (F): Bolelli/Vavassori b. Heliovaara/Patten 4-6, 6-3, 10-5
  • 2024 - Wimbledon (R32): Heliovaara/Patten b. Bolelli/Vavassori 6-3, 6-4

Tra Bolelli/Vavassori e Heliovaara/Patten ci sono tre precedenti: il bilancio è 2-1 in favore della coppia anglo-finlandese che ha vinto l'unico confronto di questa stagione, in finale agli Australian Open

Pass per la semifinale guadagnato all'ultima giornata, invece, per Heliovaara e Patten. La coppia ha superato il round robin battendo Arevalo/Pavic

Il cammino di Heliovaara/Patten

  • RR: vs Harrison/King 6-4, 6-4
  • RR: vs Salisbury/Skupski 6-7, 6-3, 7-10
  • RR: vs Arevalo/Pavic 7-6, 6-2

Bolelli e Vavassori si presentano alla semifinale con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Gli azzurri hanno battuto Cash/Glasspool e Granollers/Zeballos, poi hanno perso il terzo match (ma già qualificati) contro i tedeschi Krawietz/Puetz

Il cammino di Bolelli/Vavassori

  • RR: vs Cash/Glasspool 7-5, 6-3
  • RR: vs Granollers/Zeballos 7-6, 6-4
  • RR: vs Krawietz/Puetz 6-7, 6-4, 11-13

Bolelli e Vavassori hanno già scritto la storia del doppio italiano alle Atp Finals: sono, infatti, la prima coppia azzurra di sempre in semifinale nella competizione

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.30 - Studio Atp Finals
  • ore 12 - BOLELLI/VAVASSORI vs Heliovaara/Patten
  • ore 14 - Studio Atp Finals
  • ore 14.30 - SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus)
  • ore 16.30 - Studio Atp Finals
  • ore 17.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 18 - Cash/Glasspool vs Salisbury/Skupski - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20.30 - Alcaraz (Esp) vs Auger-Aliassime (Can) - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno

È il giorno delle semifinali alle Atp Finals di Torino. Ad aprire il programma saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati contro i numeri 2 al mondo Heliovaara/Patten

