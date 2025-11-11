Sinner-Zverev mercoledì alle 20.30 su Sky Sport

Sinner-Zverev alle Atp Finals, dove vedere in tv e streamingATP FINALS
Seconda partita alle Atp Finals di Torino per Jannik Sinner. L'azzurro affronta Zverev per la quarta volta nel 2025, la terza nel giro di poco più di due settimane dopo la finale di Vienna e la semifinale di Parigi. Entrambi hanno vinto all'esordio contro Auger-Aliassime e Shelton. Il match sarà in diretta mercoledì 12 novembre su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Sinner torna in campo a Torino nella seconda giornata delle Atp Finals riservata al gruppo Borg. Dopo il successo all'esordio contro Auger-Aliassime, l'avversario per un posto in semifinale è Alexander Zverev, anche lui vittorioso al debutto con Shelton. Il match è in programma mercoledì 12 novembre alle 20.30 all'Inalpi Arena, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Sinner-Zverev, tutti i precedenti
Decimo confronto tra l'italiano e il tedesco, il quarto nel 2025 e il terzo da domenica 26 ottobre, giorno della dura finale vinta dall'azzurro all'Atp 500 di Vienna. Il bilancio sorride a Jannik, in vantaggio 5-4 e con una striscia aperta di quattro successi consecutivi:
- 2020, ottavi di finale del Roland Garros: Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- 2020, semifinale dell'Atp Colonia 2: Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
- 2021, ottavi di finale degli US Open: Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
- 2022, quarti di finale del Masters 1000 di Montacarlo: Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
- 2023, ottavi di finale degli US Open: Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2024, semifinale del Masters 1000 di Cincinnati: Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
- 2025, finale degli Australian Open: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
- 2025, finale dell'Atp 250 di Vienna: Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- 2025, semifinale al Masters 1000 di Parigi: Sinner b. Zverev 6-0, 6-1