Sinner-Zverev LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

Sinner-Zverev alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

live atp finals

Sinner vuole conquistare subito le semifinali delle Atp Finals: avversario Zverev, che come l'azzurro ha debuttato a Torino con una vittoria contro Shelton. Il bilancio dei precedenti è 5-4 a favore di Jannik, che ha vinto gli ultimi quattro incontri e i tre disputati nel 2025. Il match sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARIO DELLE FINALS

in evidenza

SINNER-ZVEREV LIVE ALLE 20.30

LIVE

Anche la Nazionale di calcio, impegnata in Moldavia per il match di qualificazione ai Mondiali 2026, guarda con attenzione alle Atp Finals di Torino. Parola del ct Gattuso, che nella conferenza stampa della vigilia ha parlato soprattutto della vittoria di Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur: "Ci ha emozionato, lui e Sinner riempiono d'orgoglio"

Anche la Nazionale tifa Sinner e Musetti: cosa ha detto il ct Gattuso

Il calendario delle Atp Finals

Tutti gli appuntamenti, i risultati fin qui e le classifiche dei gironi, sia quelli del torneo di singolare che di doppio

Le classifiche dei gironi delle Atp Finals

"Il miglior giocatore al mondo indoor"

I risultati lo stanno dimostrando e Flavia Pennetta non ha dubbi: nessuno al momento è meglio di Jannik su questa superficie

Sinner è il migliore giocatore del mondo indoor. VIDEO

"Sinner impressionante per potenza ed equilibrio"

Il commento di Ivan Ljubicic sul momento straordinario vissuto dal numero due del mondo 

Sinner fa impressione per potenza ed equilibrio. VIDEO

Le parole di Sinner

Le sensazioni dell'azzurro ai microfoni di Sky Sport dopo il successo del debutto

Sinner come Flash

Il punto più bello dell'azzurro nella vittoria contro Auger-Aliassime

Gli highlights della finale di Vienna

Se nell'ultimo precedente in semifinale a Parigi Zverev non era apparso nelle migliori condizioni fisiche possibili, la sfida andata in scena poco più di due settimane fa a Vienna è stata entusiasmante ed è stata una battaglia lunga tre set, vinta alla grande da Jannik

L'incontro con Capello dopo l'allenamento

Incontro speciale per Jannik Sinner. Dopo l'ultimo allenamento prima della sfida contro Sascha Zverev alle Atp Finals, l'azzurro si è fermato a parlare con Fabio Capello, che gli ha confessato di non riuscire a vedere le sue partite perché "mi fai soffrire troppo... ". Guarda il VIDEO

L'incontro tra Sinner e Capello prima del match con Zverev. VIDEO

Il bilancio dei precedenti

Decimo confronto tra l'italiano e il tedesco, il quarto nel 2025 e il terzo da domenica 26 ottobre, giorno della dura finale vinta dall'azzurro all'Atp 500 di Vienna. Il bilancio sorride a Jannik, in vantaggio 5-4 e con una striscia aperta di quattro successi consecutivi

Tutti i precedenti tra Sinner e Zverev

  • 2020, ottavi di finale del Roland Garros: Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
  • 2020, semifinale dell'Atp Colonia 2: Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
  • 2021, ottavi di finale degli US Open: Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
  • 2022, quarti di finale del Masters 1000 di Montacarlo: Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
  • 2023, ottavi di finale degli US Open: Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
  • 2024, semifinale del Masters 1000 di Cincinnati: Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
  • 2025, finale degli Australian Open: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
  • 2025, finale dell'Atp 250 di Vienna: Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
  • 2025, semifinale al Masters 1000 di Parigi: Sinner b. Zverev 6-0, 6-1

Gli highlights di Zverev-Shelton

Esordio vincente anche per il tedesco, che ha liquidato l'americano con un  6-3, 7-6

Gli highlights di Sinner-Auger Aliassime

L'azzurro ha debuttato lunedì battendo il canadese in due set (7-6, 6-1)

Dove seguire Sinner-Zverev

Il match è in programma su Sky Sport Uno, canale 201, su Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW

Buonasera a tutti. Secondo appuntamento alle Atp Finals per Jannik Sinner, in campo all'Inalpi Arena contro Alexander Zverev. Avviciniamoci all'inizio del match, previsto attorno alle 20.30

