Sinner-Zverev LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

Sinner vuole conquistare subito le semifinali delle Atp Finals: avversario Zverev, che come l'azzurro ha debuttato a Torino con una vittoria contro Shelton. Il bilancio dei precedenti è 5-4 a favore di Jannik, che ha vinto gli ultimi quattro incontri e i tre disputati nel 2025. Il match sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARIO DELLE FINALS