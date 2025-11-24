Il tennis non è mai stato così italiano

Per il terzo anno consecutivo l'Italia vince la Coppa Davis ma questa volta riesce a farlo senza i suoi due migliori giocatori, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. È la vittoria di un movimento che è stato capace di ripartire dal basso per diventare grande. È la vittoria dei campioni che volevano dimostrare (di nuovo) di essere tali, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. È la vittoria del capitano Filippo Volandri. È la vittoria di un'Italia unita, preparata e ambiziosa