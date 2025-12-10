Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider tennis

La nuova vecchia missione di Errani e Paolini

Michela Curcio

Basta ripercorrere la magnifica storia della loro avventura in doppio per capire i motivi della scelta di Paolini di inserire Sara Errani nel suo staff. Una scelta che può ispirare e dare nuova linfa a tutto il tennis femminile italiano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ