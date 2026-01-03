Atp Hong Kong e Atp Brisbane, dove vedere i tornei in tv e streamingguida tv
La stagione del grande tennis riparte da domenica 4 gennaio con una settimana in cui si vedranno ben quattro tornei: l'Atp Hong Kong (con in campo Musetti e Sonego), l'Atp e Wta Brisbane e il Wta di Auckland. Tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW
Riparte alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da domenica 4 a domenica 11 gennaio 2026: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.
In ambito maschile si svolgeranno:
- ATP 250 Brisbane International presented by Anz, Brisbane (Australia)
- ATP 250 Bank of China Hong Kong Tennis Open, Hong Kong
In ambito femminile:
- WTA 500 Brisbane International presented by Anz, Brisbane (Australia)
- WTA 250 ASB Classic, Auckland (Nuova Zelanda)
Sky Sport Tennis il campo centrale per seguire i match
Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.
Tutti i match su Sky Sport Plus
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW
Domenica 4 gennaio
- Dalle 2 alle 11 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane
- Dalle 7.45 alle 11 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane
Lunedì 5 gennaio
- Dalle 23.30 (di domenica 4) alle 13.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
- Dalle 8 alle 13.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei
Martedì 6 gennaio
- Dalle 23.30 (di lunedì 5) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
- Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei
Mercoledì 7 gennaio
- Dalle 23.30 (di martedì 6) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
- Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei
Giovedì 8 gennaio
- Dall’1 alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
- Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei
Venerdì 9 gennaio
- Dalle 23.30 (di giovedì 8) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
- Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei
Sabato 10 gennaio
- Alle 2 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale WTA Brisbane
- Alle 4 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale ATP Brisbane
- Alle 5.30 in diretta su Sky Sport Arena la 1^ semifinale WTA Auckland
- Alle 6 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale WTA Brisbane
- Alle 7.30 in diretta su Sky Sport Arena la 2^ semifinale WTA Auckland
- Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la 1^ semifinale ATP Hong Kong
- Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale ATP Brisbane
- Alle 10.30 in diretta su Sky Sport Uno la 2^ semifinale ATP Hong Kong
Domenica 11 gennaio
- Alle 5 in diretta su Sky Sport Arena la finale WTA Auckland
- Alle 7 in diretta su Sky Sport Tennis la finale WTA Brisbane
- Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la finale ATP Hong Kong
- Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la finale ATP Brisbane