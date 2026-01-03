Offerte Sky
Atp Hong Kong e Atp Brisbane, dove vedere i tornei in tv e streaming

guida tv

La stagione del grande tennis riparte da domenica 4 gennaio con una settimana in cui si vedranno ben quattro tornei: l'Atp Hong Kong (con in campo Musetti e Sonego), l'Atp e Wta Brisbane e il Wta di Auckland. Tutto da vivere su Skyin streaming su NOW

Riparte alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOWQuattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da domenica 4 a domenica 11 gennaio 2026: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

  • ATP 250 Brisbane International presented by Anz, Brisbane (Australia)
  • ATP 250 Bank of China Hong Kong Tennis Open, Hong Kong

In ambito femminile:

  • WTA 500 Brisbane International presented by Anz, Brisbane (Australia)
  • WTA 250 ASB Classic, Auckland (Nuova Zelanda)

Sky Sport Tennis il campo centrale per seguire i match

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Tutti i match su Sky Sport Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Domenica 4 gennaio

  • Dalle 2 alle 11 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane
  • Dalle 7.45 alle 11 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane

Lunedì 5 gennaio

  • Dalle 23.30 (di domenica 4) alle 13.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
  • Dalle 8 alle 13.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Martedì 6 gennaio

  • Dalle 23.30 (di lunedì 5) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
  • Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 7 gennaio

  • Dalle 23.30 (di martedì 6) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
  • Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Giovedì 8 gennaio

  • Dall’1 alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
  • Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Venerdì 9 gennaio

  • Dalle 23.30 (di giovedì 8) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei
  • Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Sabato 10 gennaio

  • Alle 2 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale WTA Brisbane
  • Alle 4 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale ATP Brisbane
  • Alle 5.30 in diretta su Sky Sport Arena la 1^ semifinale WTA Auckland
  • Alle 6 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale WTA Brisbane
  • Alle 7.30 in diretta su Sky Sport Arena la 2^ semifinale WTA Auckland
  • Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la 1^ semifinale ATP Hong Kong
  • Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale ATP Brisbane
  • Alle 10.30 in diretta su Sky Sport Uno la 2^ semifinale ATP Hong Kong

Domenica 11 gennaio

  • Alle 5 in diretta su Sky Sport Arena la finale WTA Auckland
  • Alle 7 in diretta su Sky Sport Tennis la finale WTA Brisbane
  • Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la finale ATP Hong Kong
  • Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la finale ATP Brisbane

