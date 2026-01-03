Matteo Berrettini e Ronaldo il Fenomeno si sono incontrati a Dubai nel corso di queste vacanze natalizie e hanno scattato una foto insieme su un campo da tennis, poi condivisa sui profili social di entrambi

Due campioni in un solo scatto. Da un lato c'è il tennista azzurro Matteo Berrettini, dall'altro l'ex calciatore brasiliano Ronaldo il Fenomeno che ha condiviso sul suo profilo di Instagram lo scatto fotografico tra i due. Si sono incontrati a Dubai nel corso di queste vacanze natalizie e Matteo, subito dopo, ha ricondiviso la storia del Fenomeno aggiungendo un cuoricino e la bandiera del Brasile.