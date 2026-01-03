Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Berrettini e Ronaldo il Fenomeno: lo scatto sui social

instagram

Matteo Berrettini e Ronaldo il Fenomeno si sono incontrati a Dubai nel corso di queste vacanze natalizie e hanno scattato una foto insieme su un campo da tennis, poi condivisa sui profili social di entrambi

Due campioni in un solo scatto. Da un lato c'è il tennista azzurro Matteo Berrettini, dall'altro l'ex calciatore brasiliano Ronaldo il Fenomeno che ha condiviso sul suo profilo di Instagram lo scatto fotografico tra i due. Si sono incontrati a Dubai nel corso di queste vacanze natalizie e Matteo, subito dopo, ha ricondiviso la storia del Fenomeno aggiungendo un cuoricino e la bandiera del Brasile.

berrettini

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego

atp hong kong

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, attende al secondo turno uno tra Etcheverry e Royer....

Da Hong Kong a Brisbane, i tornei LIVE su Sky

guida tv

La stagione del grande tennis riparte da domenica 4 gennaio con una settimana in cui si vedranno...

Sinner-Alcaraz, l'esibizione di Seul LIVE su Sky

Tennis

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si affronteranno per la prima volta del 2026 in...

Venus Williams record: wild card agli AO a 45 anni

Tennis

La 45enne Venus Williams giocherà gli Australian Open grazie a una wild card. L'americana, che in...

Sinner, capodanno con Ciccone e Giovinazzi

MONTE CARLO

Per il tennista azzurro ormai è una vera e propria tradizione. Come in passato, Sinner ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS