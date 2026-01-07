Musetti vince all'esordio: Etcheverry ko in 3 set

Inizia con una vittoria in rimonta il 2026 di Lorenzo Musetti . Il carrarino è ai quarti all'Atp 250 di Hong Kong grazie al successo su Tomas Etcheverry con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 in 2 ore e 40 minuti. Un esordio sofferto per Musetti (alla prima uscita con il nuovo coach Jose Perlas, al fianco di Simone Tartarini) che nel primo set ha faticato a esprimere il suo tennis, ma alla distanza ha trovato ritmo e qualità per risolvere la prima "maratona" dell'anno.

Il racconto del match

Il primo set parte subito in salita per Musetti che perde il servizio in apertura. Nonostante l'immediato controbreak, Lorenzo non riesce a sciogliersi e fatica a esprimere con continuità il suo gioco. Ne approfitta Etcheverry che prende in mano l'iniziativa quando parte lo scambio. L'argentino non chiude il primo set sul 5-4 e servizio, ma nel tiebreak prende subito il largo (parziale di 4-0 in apertura) e lo vince per 7-3. Nel secondo set, però, cambia l'inerzia. Musetti sale al servizio e guadagna campo, mentre Etcheverry accusa i primi momenti di difficoltà. Il risultato è un parziale dominato dall'azzurro che riporta tutto in parità con un netto 6-2. Nel terzo set si gioca punto a punto, sempre in equilibrio e senza palle break fino al nono gioco. Qui la svolta in favore di Musetti che sale sul 15-40 sul servizio di Etcheverry e alla seconda chance ottiene il break, con un preciso attacco di rovescio. Il momento decisivo della partita, chiusa successivamente dal carrarino al servizio recuperando da 15-30.