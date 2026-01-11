Atp Hong Kong, Musetti battuto in finale: Bublik vince in due set
Lorenzo Musetti si ferma in finale a Hong Kong, battuto da Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 38 minuti. Una partita condizionata da un problema all'avambraccio destro accusato dall'azzurro che nel secondo set ha chiesto due volte l'intervento del fisioterapista. Bublik, al nono titolo in carriera, da lunedì entrerà in top 10 per la prima volta
Musetti e il problema al braccio: cosa è successo
Finale di Hong Kong condizionata dal problema al braccio destro per Musetti: un fastidio che si è aggravato nel secondo set, quando l’azzurro ha chiesto due volte l’intervento del fisioterapista. Nel video, i momenti chiave dell’accaduto
Musetti ko in finale: Bublik vince in due set
Alexander Bublik è il nuovo campione dell'Atp 250 di Hong Kong. Il kazako conquista il prio titolo del 2026 battendo in finale Lorenzo Musetti con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 38 minuti di gioco. Una partita equilibrata nella prima parte, poi condizionata dal problema al braccio destro accusato da Musetti dal finale del primo set. Lorenzo non ha sfruttato due palle break nel primo parziale (entrambe annullate da Bublik con il servizio vincente), poi risolto dal kazako al tiebreak. Da quel momento la partita si è messa in salita per il carrarino che nel secondo set ha perso tre volte il servizio, chiedendo due volte l'intervento del fisioterapista. Con questa vittoria Bublik si assicura l'ingresso in top 10 per la prima volta in carriera. Musetti, invece, saluta Hong Kong con il nuovo best ranking da n. 5 al mondo
8° game: Bublik tiene il servizio, 5-3 con Musetti
Bublik ancora a braccio sciolto: game a 30 per il kazako che si assicura la possibilità di servire per il match. Musetti serve adesso per restare in partita
7° game: Musetti tiene il servizio, Bublik avanti 4-3
Per la prima volta nel set Musetti riesce a tenere il servizio senza concedere palle break. Game risolto ai vantaggi da Lorenzo che ha chiesto di nuovo l'intervento del fisioterapista al cambio di campo
6° game: Bublik tiene il servizio, 4-2 con Musetti
Stavolta Bublik riesce a confermare il break, recuperando da 0-15 con quattro punti di fila. Un turno di battuta in controllo per il kazako che adesso vede il traguardo più vicino
Fisio in campo al cambio di campo per Musetti, per trattare il braccio destro. Lorenzo, però, non chiede un medical time-out e il gioco riprende dopo i canonici 90 secondi del cambio di campo
5° game: break Bublik, 3-2 con Musetti
Bublik torna di nuovo avanti di un break al termine di un game da 12 punti. Lorenzo annulla una prima palla break, non sfrutta due palle del 3-2 e poi perde la battuta sull'attacco di dritto del kazako. Da una parte ci sono le difficoltà di Musetti visto il problema al braccio, ma dall'altra i grandi meriti di Bublik che sta giocando un tennis di alto livello
4° game: controbreak Musetti! 2-2 con Bublik
Lorenzo è ancora in partita! Immediato controbreak dell'azzurro che per la prima volta nel match strappa il servizio a Bublik. Sul 30-30 arrivano due errori del kazako che prima sbaglia di dritto e poi commette un doppio fallo
3° game: break Bublik, 2-1 con Musetti
Arriva il primo break del match ed è in favore di Bublik. Musetti perde il servizio a zero, in balia del kazako negli scambi. Il problema al braccio sta condizionando la partita del carrarino
2° game: Bublik tiene il servizio, 1-1 con Musetti
Musetti prova a restare aggrappato in risposta. L'azzurro sale sul 30-30, poi Bublik chiude con uno smash preciso e un errore di dritto del carrarino. Lorenzo visibilmente preoccupato per il fastidio al braccio
1° game: Musetti annulla una palla break, 1-0 con Bublik
Game d'apertura fondamentale per Musetti che annulla la prima palla break del match grazie a un dritto in rete di Bublik. Lorenzo si salva ai vantaggi, ma continua ad accusare un fastidio al braccio destro
Inizia il 2° set: Musetti al servizio
Bublik vince il 1° set: 7-6 in 48 minuti
Bublik incassa il primo set al tiebreak dopo 48 minuti di gioco. Un parziale equilibrato, dettato da turni di battuta rapidi. Musetti ha avuto più chance in risposta, con due palle break cancellate dal kazako con due ace. Al tiebreak Bublik è stato più concreto: Lorenzo, che sta lamentando un fastidio al braccio destro, ha pagato un doppio mini break dal 2-3.
12° game: Musetti tiene il servizio, si va al tiebreak
E tiebreak sia. Musetti tiene il servizio a 15 e trascina il primo set al tiebreak. Il giusto epilogo di un parziale equilibrato
11° game: Bublik annulla una palla break, 6-5 con Musetti
Un altro buon game in risposta per Musetti che ottiene la seconda palla break ai vantaggi dopo un doppio fallo di Bublik. Immediata la reazione del kazako che la cancella con un ace e poi, con l'aiuto del servizio, si assicura il tiebreak
10° game: Musetti tiene il servizio, 5-5 con Bublik
Altro game ottimo di Musetti che tiene il servizio a 15. Quattro punti rapidi per l'azzurro, intervallati sul 30-0 da un dritto lungo del carrarino. Si va avanti
9° game: Bublik annulla una palla break, 5-4 con Musetti
Arriva la prima palla break nel match, conquistata da Musetti con un passante di rovescio sul 30-30. Bublik, però, la cancella con una prima a 213 km/h e chiude ai vantaggi
8° game: Musetti tiene il servizio, 4-4 con Bublik
Bublik trova la risposta vincente sul primo quindici, poi Musetti trova quattro punti consecutivi e cambia volto al game. Fondamentale il punto del 30-15, vinto dall'azzurro dopo una doppia difesa da fondo
7° game: Bublik tiene il servizio, 4-3 con Musetti
Bublik ritrova un game a zero con lo schema consueto: punti diretti da una parte, gioco verticale dietro al servizio dall'altra. Dopo il cambio di campo Musetti servirà con palle nuove
6° game: Musetti tiene il servizio, 3-3 con Bublik
Due esitazioni di Musetti che sul 30-0 prima sbaglia il serve and volley e poi manda in corridoio un dritto dietro al servizio. Sul 30-30, però, l'azzurro legge bene la palla corta giocata da Bublik e poi chiude il game con un rovescio sbagliato dal kazako
5° game: Bublik tiene il servizio, 3-2 con Musetti
Per la prima volta Musetti sale a 30 in risposta grazie a un doppio fallo di Bublik e una risposta vincente. Il kazako, però, trova ancora l'aiuto della prima nel momento chiave: sul 40-30 schiaffo al volo per tenere il servizio
4° game: Musetti tiene il servizio, 2-2 con Bublik
Anche questo game scorre via velocemente con Musetti che tiene il servizio a zero. Tre punti diretti con la battuta per il carrarino, in mezzo l'errore di dritto di Bublik
3° game: Bublik tiene il servizio, 2-1 con Musetti
Posizione molto arretrata in risposta per Musetti, complice il potente servizio di Bublik. L'azzurro non riesce a conquistare campo e vince solo un quindici, trovando un'ottima risposta sul servizio piatto del kazako
2° game: Musetti tiene il servizio, 1-1 con Bublik
Parte a zero anche Musetti che trova l'ace di seconda sul 40-0. Bublik quando può prova a verticalizzare il gioco, ma sbaglia due volte. Per Lorenzo sarà importante tenere alta la percentuale di prime in campo
1° game: Bublik tiene il servizio, 1-0 con Musetti
Partenza rapida di Bublik che fa subito la differenza con il servizio. Game a zero per il kazako che ottiene tre punti diretti con il servizio, intervallati da un dritto vincente dietro la prima. Avvio solido per lui
INIZIA IL MATCH! Bublik al servizio
Bublik ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire: riscaldamento in corso
Musetti e Bublik entrano in campo! Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Tutto pronto a Hong Kong: tra poco l'inizio della finale tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik.
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Lorenzo Musetti va a caccia di un titolo che manca dal 2022, anno in cui il carrarino ha vinto i tornei di Amburgo e Napoli.
Non solo la finale nel singolare per Musetti. Il carrarino, infatti, giocherà anche quella di doppio con Lorenzo Sonego. Il duo azzurro affronterà mezz'ora dopo la fine del match tra Musetti-Bublik la coppia russa Rublev/Khachanov.
I precedenti tra Musetti e Bublik
- 2022, Atp Queen's (R32): Bublik b. Musetti 6-3, rit.
- 2024, Atp Adelaide (QF): Bublik b. Musetti 6-3, 6-7, 7-5
- 2024, Atp Stoccarda (QF): Musetti b. Bublik 4-6, 6-1, 1-0 rit.
Sarà il quarto confronto tra i due, con Bublik che è avanti 2-1 nei precedenti. L'ultima sfida risale al 2024, quando in quel di Stoccarda a vincere fu Musetti a seguito del ritiro di Bublik a inizio terzo set.
Bublik va a caccia del suo nono titolo a livello Atp, dopo aver chiuso il 2025 con ben quattro titoli vinti.
Il percorso di Bublik
- Ottavi di finale: Bublik b. van de Zandschulp 6-3, 6-3
- Quarti di finale: Bublik b. Shang 6-1, 7-6
- Semifinale: Bublik b. 3-6, 6-4, 6-2
Bublik viene dalla vittoria contro Marcos Giron in tre set: 3-6, 6-4, 6-2 il punteggio in un'ora e 39 minuti di gioco.
Sarà una partita molto importante per Bublik che, oltre al titolo di Hong Kong, in caso di vittoria entrerebbe in top 10 a partire da lunedì.
Il percorso di Musetti
- Ottavi di finale: Musetti b. Etcheverry 6-7, 6-2, 6-4
- Quarti di finale: Musetti b. Wong 6-4, 6-4
- Semifinale: Musetti b. Rublev 6-7, 7-5, 6-4
Il 2026 inizia con un nuovo best ranking per Lorenzo Musetti: grazie alla finale all'Atp 250 di Hong Kong il carrarino sarà da lunedì numero 5 al mondo. Si tratta del terzo italiano di sempre a centrare la top 5 nella storia dopo Jannik Sinner e Adriano Panatta.
Musetti show a Hong Kong, il punto contro Rublev è spaziale!
Nel video uno dei punti più belli della semifinale dell'Atp 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Andrey Rublev. Siamo nel quinto game del secondo set, quando il russo è protagonista di un bel recupero sul rovescio di Musetti, che però risponde con un colpo stupendo e imprendibile per il suo avversario
Musetti: "Partita di grandissimo livello, sono orgoglioso"
Musetti deve interrompere una serie di sei finali consecutive perse (tre nel 2024 e tre l'anno scorso). L'azzurro punta al suo terzo titolo Atp.
Lorenzo Musetti giocherà quest'oggi la 9^ finale a livello Atp, la 5^ su cemento.
Gli highlights di Musetti-Rublev
Nel video gli highlights della semifinale dell'Atp 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Andrey Rublev.
Lorenzo Musetti viene dalla vittoria incredibile in semifinale contro Andrey Rublev per 6-7, 7-5, 6-4 dopo due ore e 43 minuti di gioco.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla finale in programma a Hong Kong.
A Hong Kog è il giorno della finale tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik. Avviciniamoci insieme all'inizio del match.