Si chiama Lucas Ariel Herrera Sanchez, è tedesco ma con mamma argentina e papà cileno, e sta incantando il circuito Junior e non solo visto che i suoi video sono sempre virali. La sua particolarità? È ambidestro e cambia la racchetta di mano durante lo scambio per colpire sempre di dritto. Ecco la sua storia e le immagini che hanno fatto il giro del web