Fenomeno Lucas, a 14 anni gioca solo di dritto: "Me l'ha insegnato papà a 3 anni". VIDEO

VIRALE

Si chiama Lucas Ariel Herrera Sanchez, è tedesco ma con mamma argentina e papà cileno, e sta incantando il circuito Junior e non solo visto che i suoi video sono sempre virali. La sua particolarità? È ambidestro e cambia la racchetta di mano durante lo scambio per colpire sempre di dritto. Ecco la sua storia e le immagini che hanno fatto il giro del web

Nel tennis moderno siamo abituati alla potenza e alla velocità. Il giovane Lucas Ariel Herrera Sanchez, invece, sfida quello che vediamo tutti i giorni. Nato in Germania nel 2011, Lucas è diventato virale durante il torneo Les Petits As che si gioca a Tarbes, in Francia e sui campi giovanili il suo nome è sempre più chiacchierato per una tecnica unica: non usa il rovescio (né a una, né a due mani). Quando la palla gli arriva sulla dinistra, invece di incrociare le braccia per il backhand cambia velocemente l'impugnatura passandosi la racchetta dalla mano destra alla sinistra. Il risultato è che colpisce sempre di dritto, sia da una parte che dall'altra del campo, generando anche una potenza importante da entrambi i lati. 

"Me l'ha insegnato papà a 3 anni"

In una intervista a Tennis Europe, di qualche mese fa, Lucas ha svelato l'origine di questa tecnica: "Devo ringraziare mio padre, mi ha insegnato a giocare così fin da quando ho iniziato, avevo tre anni. Per me è normale". Una tecnica che, bisogna dire, richiede una velocità di esecuzione importante nel "cambio mano" durante gli scambi veloci. Tedesco con mamma argentina e papà cileno il ragazzo ha una dimostra naturalezza sulla terra rossa.

