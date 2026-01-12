Offerte Sky
Raonic annuncia il ritiro dal tennis: "Mi sono divertito"

Tennis

Il canadese appende la racchetta al chiodo a 35 anni. L'annuncio sui social: "Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per gran parte della mia vita". Nel 2016 ha raggiunto il suo best ranking al numero 3 del mondo dopo aver raggiunto la finale a Wimbledon, persa contro Andy Murray

Milos Raonic ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. "È giunto il momento, mi ritiro dal tennis - ha scritto Raonic sui suoi social -. È un momento che sai che arriverà un giorno, ma in qualche modo non ti senti mai pronto. Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per gran parte della mia vita". Il 35enne canadese ha battuto Roger Federer in semifinale a Wimbledon 2016 per poi perdere in tre set nella finale contro Andy Murray: il punto più alto della sua carriera, grazie al quale aveva raggiunto il terzo posto nel ranking mondiale. Raonic ha giocato la sua ultima partita alle Olimpiadi del 2024, perdendo al primo turno contro il tedesco Dominik Koepfer. "Sono stato la persona più fortunata ad aver potuto vivere e realizzare i miei sogni. Ho potuto concentrarmi solo sul mio miglioramento, vedendo dove questo mi avrebbe portato. Mi sono divertito con un gioco che mi è stato insegnato a otto anni per puro caso", ha concluso Raonic. 

