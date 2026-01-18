Cobolli subito eliminato: Fery vince in 3 set

Offerte Sky
Australian Open, Cobolli fuori al primo turno: Fery vince in tre set

aus open

Sconfitta a sorpresa per Flavio Cobolli, battuto in tre set dal britannico Arthur Fery, n. 185 al mondo. Una partita condizionata dai problemi fisici accusati dal romano che ha lamentato dolori allo stomaco

RISULTATI LIVE

Australian Open già finito per Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 20 del seeding, esce di scena al primo turno, battuto dal britannico Arthur Fery, n. 185 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1 in 2 ore e 14 minuti. Un risultato a sorpresa, ma condizionato dai problemi fisici di Cobolli che nel post partita ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco.

Il racconto del match

Già dalle prime battute si capisce che Cobolli non è al meglio della forma fisica. Nel terzo game arriva subito il break in favore di Fery, ma Flavio rientra in partita nel sesto game. Dopo un altro break e controbreak si arriva al tiebreak, chiuso dal britannico con un netto 7-1. Nonostante un toilet break, le difficoltà per Cobolli proseguono anche nel secondo set. Fery approfitta delle difficoltà al servizio del romano (8 doppi falli e appena 11 su 33 con la seconda) per ottenere il break nel quarto game, seguito come nel primo parziale dall'immediato controbreak di Cobolli. Flavio lotta, ma perde il set con il break a zero nel decimo gioco. Il terzo set scorre via velocemente in favore di Fery che vince il primo match in carriera agli Australian Open. Cobolli, invece, saluta Melbourne Park per il secondo anno di fila al primo turno.

Leggi anche

Paolini parte bene: Sasnovich battuta in 2 set

