Cobolli subito eliminato: Fery vince in 3 set

Sconfitta a sorpresa per Flavio Cobolli, battuto in tre set dal britannico Arthur Fery, n. 185 al mondo. Una partita condizionata dai problemi fisici accusati dal romano che ha lamentato dolori allo stomaco

Australian Open già finito per Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 20 del seeding, esce di scena al primo turno, battuto dal britannico Arthur Fery, n. 185 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1 in 2 ore e 14 minuti. Un risultato a sorpresa, ma condizionato dai problemi fisici di Cobolli che nel post partita ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco.