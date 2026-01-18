Paolini parte bene: Sasnovich battuta in 2 set

Buona la prima agli Australian Open per Jasmine Paolini. Protagonista del match inaugurale sulla Rod Laver Arena, l'azzurra ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, n. 102 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con un netto 6-1, 6-2 in un'ora e 9 minuti di gioco. Una partita sempre in controllo per Paolini che non ha commesso sbavature (appena 9 gratuiti in tutto il match) e ha concesso soltanto 9 punti nei propri turni di battuta. Il primo set è un monologo dell'azzurra che rapidamente sale sul 5-0 con un doppio break di vantaggio. Nel secondo set, complici i tanti errori di Sasnovich (39 gratuiti a referto), il copione non cambia. Jasmine conquista due break e sul 5-1 ottiene i primi tre match point in risposta, cancellati dall'avversario. La chiusura, però, è solo una formalità perché arriva nel game successivo al servizio.