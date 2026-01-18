Paolini parte bene: Sasnovich battuta in 2 set

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, Paolini al secondo turno: Sasnovich ko in due set

AUS OPEN

Protagonista del match inaugurale sulla Rod Laver Arena, Paolini supera agilmente la bielorussa Sasnovich con lo score di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora. Al secondo turno affronterà Erjavec o Frech

RISULTATI LIVE

Buona la prima agli Australian Open per Jasmine Paolini. Protagonista del match inaugurale sulla Rod Laver Arena, l'azzurra ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, n. 102 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con un netto 6-1, 6-2 in un'ora e 9 minuti di gioco. Una partita sempre in controllo per Paolini che non ha commesso sbavature (appena 9 gratuiti in tutto il match) e ha concesso soltanto 9 punti nei propri turni di battuta. Il primo set è un monologo dell'azzurra che rapidamente sale sul 5-0 con un doppio break di vantaggio. Nel secondo set, complici i tanti errori di Sasnovich (39 gratuiti a referto), il copione non cambia. Jasmine conquista due break e sul 5-1 ottiene i primi tre match point in risposta, cancellati dall'avversario. La chiusura, però, è solo una formalità perché arriva nel game successivo al servizio. 

Paolini: "Partita solida, felice della prestazione"

"Penso di aver giocato una partita solida. Credo di essere rimasta concentrata per tutto il tempo, quindi è stato positivo - ha detto Paolini nel post match - Non è facile giocare la prima partita in uno Slam su un campo così grande, ma sono felice della mia prestazione". Jasmine tornerà in campo mercoledì contro la slovena Erjavec o la polacca Frech, impegnate nella giornata di lunedì. 

Leggi anche

Cobolli subito eliminato: Fery vince in 3 set

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Paolini parte bene: Sasnovich battuta in 2 set

AUS OPEN

Protagonista del match inaugurale sulla Rod Laver Arena, Paolini supera agilmente la bielorussa...

Cobolli subito eliminato: Fery vince in 3 set

aus open

Sconfitta a sorpresa per Flavio Cobolli, battuto in tre set dal britannico Arthur Fery, n. 185 al...

Si parte con Cobolli e Paolini: il programma

aus open

A Melbourne si alza il sipario sul primo Slam della stagione: Cobolli e Paolini gli italiani in...

Djokovic: "Il ritiro non è tra i miei pensieri"

aus open

Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa pre Australian Open: dall'ipotesi di ritiro alle...

Berrettini si ritira: niente Australian Open

aus open

Matteo Berrettini, che avrebbe debuttato contro Alex De Minaur nella giornata di lunedì 19...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS