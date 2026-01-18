Paolini parte bene: Sasnovich battuta in 2 set

Australian Open, Paolini al secondo turno: Sasnovich ko in due setAUS OPEN
Protagonista del match inaugurale sulla Rod Laver Arena, Paolini supera agilmente la bielorussa Sasnovich con lo score di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora. Al secondo turno affronterà Erjavec o Frech
Buona la prima agli Australian Open per Jasmine Paolini. Protagonista del match inaugurale sulla Rod Laver Arena, l'azzurra ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, n. 102 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con un netto 6-1, 6-2 in un'ora e 9 minuti di gioco. Una partita sempre in controllo per Paolini che non ha commesso sbavature (appena 9 gratuiti in tutto il match) e ha concesso soltanto 9 punti nei propri turni di battuta. Il primo set è un monologo dell'azzurra che rapidamente sale sul 5-0 con un doppio break di vantaggio. Nel secondo set, complici i tanti errori di Sasnovich (39 gratuiti a referto), il copione non cambia. Jasmine conquista due break e sul 5-1 ottiene i primi tre match point in risposta, cancellati dall'avversario. La chiusura, però, è solo una formalità perché arriva nel game successivo al servizio.
Paolini: "Partita solida, felice della prestazione"
"Penso di aver giocato una partita solida. Credo di essere rimasta concentrata per tutto il tempo, quindi è stato positivo - ha detto Paolini nel post match - Non è facile giocare la prima partita in uno Slam su un campo così grande, ma sono felice della mia prestazione". Jasmine tornerà in campo mercoledì contro la slovena Erjavec o la polacca Frech, impegnate nella giornata di lunedì.