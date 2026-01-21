Offerte Sky
Australian Open, Alcaraz: "Federer bravo a golf come lo era a tennis"

aus open

Dopo la vittoria al secondo turno contro Hanfmann, Carlos Alcaraz ha svelato di aver giocato a golf con Roger Federer in questi giorni: "Ho avuto la fortuna di giocare con Roger - ha detto il numero 1 al mondo -. Il suo golf è bello come il suo tennis. Qualunque cosa faccia Roger è bellissima". Non è la prima volta che Alcaraz gioca con Federer a golf: i due erano stati protagonisti di una partita insieme prima della Laver Cup lo scorso settembre

ALCARAZ AL 3° TURNO DEGLI AUSTRALIAN OPEN

