Atp Doha e Atp Rio de Janeiro, il programma di oggi: partite e orariguida tv
Si giocano a Doha le semifinale del torneo Atp 500. In campo Mensik-Fils e il n°1 del mondo Alcaraz contro il campione uscente Rublev. A Rio de Janeiro è tempo di quarti di finale, così come a Delray Beach con Cobolli-Wong. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Ancora una giornata di grande tennis da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Doha si parte alle 17.30 con la prima semifinale che vedrà in campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz contro il campione uscente Andrey Rublev. A seguire Fils-Mensik. Si gioca anche a Rio de Janeiro, Delray Beach (Cobolli-Wong) e al Wta Dubai.
Il programma di oggi su Sky e NOW
- Nb ore 14 – 1a semifinale WTA 1000 Dubai Pegula-Anisimova su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max
- Nb ore 16 – 2a semifinale WTA 1000 Dubai Svitolina-Gauff su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max
- Ore 17.30 – 1a semifinale ATP 500 Doha Alcaraz-Rublev su Sky Sport Tennis
- a seguire 2a semifinale ATP 500 Doha Fils-Mensik su Sky Sport Tennis
- Nb ore 19 – ATP 250 Delray Beach Wong-Cobolli su Sky Sport Arena
- Nb ore 20.30 -ATP 250 Delray Beach Korda-Ruud su Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis
- Nb ore 23 - ATP 500 Rio de Janeiro Buse-Berrettini su Sky Sport Tennis
- a seguire ATP 500 Rio de Janeiro Tirante-Tabilo su Sky Sport Tennis
- a seguire ATP 250 Delray Beach Fritz-Paul su Sky Sport Tennis
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.