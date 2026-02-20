Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Doha e Atp Rio de Janeiro, il programma di oggi: partite e orari

guida tv

Si giocano a Doha le semifinale del torneo Atp 500. In campo Mensik-Fils e il n°1 del mondo Alcaraz contro il campione uscente Rublev. A Rio de Janeiro è tempo di quarti di finale, così come a Delray Beach con Cobolli-Wong. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Ancora una giornata di grande tennis da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Doha si parte alle 17.30 con la prima semifinale che vedrà in campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz contro il campione uscente Andrey Rublevseguire Fils-Mensik. Si gioca anche a Rio de Janeiro, Delray Beach (Cobolli-Wong) e al Wta Dubai. 

Il programma di oggi su Sky e NOW

  • Nb ore 14 – 1a semifinale WTA 1000 Dubai Pegula-Anisimova su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max
  • Nb ore 16 – 2a semifinale WTA 1000 Dubai Svitolina-Gauff su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max
  • Ore 17.30 – 1a semifinale ATP 500 Doha Alcaraz-Rublev su Sky Sport Tennis
  • a seguire 2a semifinale ATP 500 Doha Fils-Mensik su Sky Sport Tennis
  • Nb ore 19 – ATP 250 Delray Beach Wong-Cobolli su Sky Sport Arena
  • Nb ore 20.30 -ATP 250 Delray Beach Korda-Ruud su Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis
  • Nb ore 23 - ATP 500 Rio de Janeiro Buse-Berrettini su Sky Sport Tennis
  • a seguire ATP 500 Rio de Janeiro Tirante-Tabilo su Sky Sport Tennis
  • a seguire ATP 250 Delray Beach Fritz-Paul su Sky Sport Tennis  

     

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz rimonta Khachanov: è in semifinale

atp doha

Carlos Alcaraz in semifinale a Doha, ma che fatica: il numero 1 del mondo è costretto agli...

Sinner eliminato ai quarti: Mensik vince in 3 set

atp doha

Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale del torneo di Doha. Vince il ceco Jakub Mensik,...

Sinner, Berrettini e non solo: il programma su Sky

guida tv

Un'altra grande giornata di tennis da vivere tra Qatar e Brasile. A Doha è tempo di quarti di...

Alcaraz soffre un set con Royer: è ai quarti

atp doha

Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Doha. Il...

Sinner-Mensik LIVE giovedì alle 19.30 su Sky

atp doha

Jannik Sinner torna in campo giovedì nei quarti di finale del torneo di Doha. Avversario è il...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS