Dalle qualificazioni al primo quarto di finale Atp in carriera. È la favola di Andrea Pellegrino, tra i migliori otto all'Atp 250 di Santiago del Cile. Dopo aver superato le quali e l'argentino Barrena all'esordio in main draw, il 28enne pugliese ha battuto Francisco Comesana, n. 82 Atp, con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 in quasi tre ore di gioco. Una delle vittorie più importanti in carriera per Pellegrino, un risultato nel segno della resilienza sotto lo sguardo di Matteo Berrettini. È stata una partita dai mille volti. Un primo set in salita per l'azzurro, sotto 3-0 ma bravo a recuperare immediatamente il break di svantaggio. Poi il tiebreak, giocato in modo impeccabile. La partita sembrava in controllo nel secondo set, quando Pellegrino ha avuto un match point in risposta e ha servito per il match sul 5-3. Qui, però, è arrivato il sussulto di Comesana che ha riaperto l'incontro con il tiebreak vinto 7-2. Nel momento più complesso, però, Pellegrino ha mostrato grande tenuta mentale, ha azzerato tutto ed è ripartito nel terzo set, chiuso con un doppio break di vantaggio.