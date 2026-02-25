Atp Santiago, i risultati degli italiani: Pellegrino ai quartiatp santiago
Prima volta ai quarti in un torneo Atp per Andrea Pellegrino che supera l'argentino Comesana dopo una battaglia di quasi tre ore. Il pugliese, proveniente dalle qualificazioni, tornerà in campo venerdì contro Darderi o Navone (impegnati nella notte italiana). Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Dalle qualificazioni al primo quarto di finale Atp in carriera. È la favola di Andrea Pellegrino, tra i migliori otto all'Atp 250 di Santiago del Cile. Dopo aver superato le quali e l'argentino Barrena all'esordio in main draw, il 28enne pugliese ha battuto Francisco Comesana, n. 82 Atp, con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 in quasi tre ore di gioco. Una delle vittorie più importanti in carriera per Pellegrino, un risultato nel segno della resilienza sotto lo sguardo di Matteo Berrettini. È stata una partita dai mille volti. Un primo set in salita per l'azzurro, sotto 3-0 ma bravo a recuperare immediatamente il break di svantaggio. Poi il tiebreak, giocato in modo impeccabile. La partita sembrava in controllo nel secondo set, quando Pellegrino ha avuto un match point in risposta e ha servito per il match sul 5-3. Qui, però, è arrivato il sussulto di Comesana che ha riaperto l'incontro con il tiebreak vinto 7-2. Nel momento più complesso, però, Pellegrino ha mostrato grande tenuta mentale, ha azzerato tutto ed è ripartito nel terzo set, chiuso con un doppio break di vantaggio.
Ai quarti con Darderi o Navone
"È stata una partita molto dura, una grande battaglia - ha detto Pellegrino dopo il match - Innanzitutto grazie ai miei amici presenti per il supporto, sono contento di essere ai quarti di finale". L'azzurro tornerà in campo venerdì e all'orizzonte c'è il possibile derby nei quarti con Luciano Darderi, impegnato nella notte italiana contro Mariano Navone. Intanto Pellegrino si è assicurato il nuovo best ranking: virtualmente è n. 123 al mondo.