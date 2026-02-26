Offerte Sky
Atp Acapulco, i risultati degli italiani: Cobolli e Bellucci ai quarti

atp acapulco

È grande Italia all'Atp 500 di Acapulco con Flavio Cobolli e Mattia Bellucci che raggiungono i quarti di finale. Il romano supera il ceco Svrcina con un doppio 6-4 mentre il lombardo ottiene la rivincita su Davidovich Fokina, liquidato con un doppio 6-3. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

DARDERI E PELLEGRINO AI QUARTI A SANTIAGO DEL CILE

Continua il cammino di Flavio Cobolli all'Atp 500 di Acapulco. Il romano è ai quarti grazie alla vittoria sul ceco Dalibor Svrcina, n. 123 al mondo, con un doppio 6-4 in un'ora e 56 minuti. Al romano è bastato un break per set per portare a casa entrambi i parziali, nei quali ha dovuto annullare sul servizio sette palle break (in difficoltà soprattutto con la seconda, con solo il 39% di punti vinti). Alti e bassi per Flavio (33 vincenti e 40 gratuiti), ma match sempre sotto il suo controllo. Al 14° quarto di finale in carriera nel circuito maggiore, Cobolli affronterà nella notte tra giovedì e venerdì il cinese Yibing Wu, n. 142 Atp proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti.

Bellucci batte Davidovich Fokina: è la 3^ vittoria con un top 20

Ad Acapulco brilla anche Mattia Bellucci che ottiene la rivincita su Alejandro Davidovich Fokina, nel remake della sfida dello scorso anno sul cemento messicano. Un anno fa vinse lo spagnolo in tre set, stavolta ha dominato il tennista lombardo con un doppio 6-3 in un'ora e 15 minuti. La partita perfetta di Bellucci, dominante dall'inizio alla fine con numeri impressionanti: 91% di punti vinti con la prima (appena 3 punti persi), 10 ace e 25 colpi vincenti contro 15 gratuiti. Per l'azzurro è la terza vittoria in carriera con un top 20 e il quarto di finale n. 4 nel circuito maggiore dopo Atlanta 2024, Rotterdam 2025 e Marrakech 2025. Ad attenderlo adesso c'è Frances Tiafoe, n. 8 del seeding, che ha avuto la meglio sul connazionale Kovacevic dopo aver annullato due match point.

