È grande Italia all'Atp 500 di Acapulco con Flavio Cobolli e Mattia Bellucci che raggiungono i quarti di finale. Il romano supera il ceco Svrcina con un doppio 6-4 mentre il lombardo ottiene la rivincita su Davidovich Fokina, liquidato con un doppio 6-3. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continua il cammino di Flavio Cobolli all'Atp 500 di Acapulco. Il romano è ai quarti grazie alla vittoria sul ceco Dalibor Svrcina, n. 123 al mondo, con un doppio 6-4 in un'ora e 56 minuti. Al romano è bastato un break per set per portare a casa entrambi i parziali, nei quali ha dovuto annullare sul servizio sette palle break (in difficoltà soprattutto con la seconda, con solo il 39% di punti vinti). Alti e bassi per Flavio (33 vincenti e 40 gratuiti), ma match sempre sotto il suo controllo. Al 14° quarto di finale in carriera nel circuito maggiore, Cobolli affronterà nella notte tra giovedì e venerdì il cinese Yibing Wu, n. 142 Atp proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti.