Atp Indian Wells, i risultati degli italiani: Bellucci eliminato

atp indian wells

All'esordio al Masters 1000 di Indian Wells, Mattia Bellucci esce di scena: a vincere è il canadese Diallo per 7-6, 6-4. Il torneo è in diretta fino al 15 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Si è chiuso al primo turno il percorso di Mattia Bellucci al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro ha perso contro il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 7-6, 6-4 in due ore e 14 minuti di gioco. Il primo set è stato molto equilibrato: Bellucci ha annullato due set point sul 4-5 al servizio e altri due sul 5-6. Inevitabile dunque il tiebreak, in cui l'azzurro si era portato avanti 4-1, ma ha poi subìto la rimonta del canadese che ha chiuso 7-5 dopo oltre un'ora e 19 minuti. Nel secondo set, invece, Bellucci ha perso il servizio nel settimo gioco. Momento chiave, che ha permesso a Diallo di conquistare il break e portare a casa il match.

